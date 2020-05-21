Премьер Молдовы не исключает отставки правительства

«Новый раунд политического противостояния только начинается»

Премьер-министр Молдовы Ион Кику признал, что парламентская коалиция большинства может прекратить своё существование и в таком случае есть большая вероятность смены правительства.

«К сожалению, политическая коррупция продолжается. Как в прошлом парламенте покупали депутатов пачками, так и в нынешнем. Кто-то борется за деньги, кто-то за то, чтобы избежать тюрьмы. Что имеем – то имеем, некоторые депутаты смотрят на граждан исключительно как на электорат»,

– заявил глава молдавского правительства на пресс-конференции во вторник, 19 мая. При этом он отметил, что такая активность «перебежчиков» вполне объяснима – впереди президентские, а может быть, и парламентские выборы.

Однако распад парламентской коалиции грозит дестабилизацией в стране и очередным политическим кризисом, предупреждает Кику. В случае же распада коалиции он вряд ли останется на посту премьера.

«Я крепко подумаю, стоит ли оставаться на посту премьер-министра без политической поддержки устойчивого парламентского большинства. Стоит ли в нынешней чрезвычайной ситуации выходить в парламент с инициативами без поддержки большинства? Я не думаю, что можно работать в такой ситуации»,

– подчеркнул глава правительства.

Поэтому он попросил политиков, которые в настоящее время прилагают большие усилия для того, чтобы расшатать ситуацию в парламенте, подумать о последствиях и остановиться. А ещё подумать о том, как будут формировать новое правительство и сможет ли это новое правительство справиться с теми проблемами, которые, и это уже сегодня понятно, придётся решать осенью.

Похоже, проевропейская оппозиция в лице Майи Санду это понимает лучше всех остальных оппозиционеров, поэтому и не спешит слишком рьяно поддерживать антиправительственный блок в парламенте. Понятно, что новому правительству придётся взять на себя ответственность за экономический кризис в стране, который неминуемо наступит после окончания пандемии коронавируса.

По мнению политолога Владимира Ротаря, проевропейцы «предпочтут отсидеться в комфортном оппозиционном «тылу», наблюдая за схваткой между ПСРМ-ДПМ, с одной стороны, и группировками Pro Moldova и Шор – с другой».

«Блицкриг оппозиции с расчётом на отставку правительства Иона Кику завершился неудачей, но новый раунд политического противостояния только начинается»,

– уверен Ротарь.

С ним согласен и политический эксперт издания RTA Сергей Чебан, по его мнению, оппозиция не сможет сформировать дееспособное правительство. А перед президентскими выборами брать на себя ответственность за страну в кризисе – это похоже на политическое самоубийство, считает эксперт .

Однако проблема в том, что у парламентских группировок Pro Moldova и Шор, с одной стороны, и партиями Майи Санду и Андрея Нэстасе (блок ACUM) – с другой, совершенно разные цели. Если проевропейцы видят себя на посту президента, причём оба, то у Канду и Шора цели вполне прагматичные – не отдать в государственную собственность Кишинёвский аэропорт и не дать расследовать до конца банковскую кражу миллиарда.

«Уже на текущей неделе можно ожидать инициирование вотума недоверия нынешнему кабмину, который способен подтолкнуть основных политических игроков к более решительным и конкретным действиям для реконфигурации парламентского большинства»,

– прогнозирует эксперт.