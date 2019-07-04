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Премьер Молдовы – на Запад, спикер парламента – на Восток

04 июля 2019, 13:09  •  40 • Украина
Новая власть пытается двигаться в двух направлениях сразу
Премьер-министр Молдавии Майя Санду, посетив 2 июля столицу Румынии, отправилась дальше – в Брюссель, для встречи с главой Евросовета Дональдом Туском, еврокомиссаром Йоханнесом Ханом и с представителями НАТО.
Во время встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском Майя Санду, прежде всего, заверила европейского чиновника в том, что Молдова не свернёт с выбранного пути в Европу и будет выполнять все обязательства, прописанные в соглашении об ассоциации Молдовы и ЕС. А также пообещала, что новое правительство Молдовы будет соблюдать основные права граждан, укреплять демократические принципы, бороться с коррупцией и обеспечивать прозрачность рыночной экономики.
Во время встречи с европейским комиссаром по политике добрососедства и расширения Йоханнесом Ханом, Санду рассказала о тех действиях, которые уже предприняло новое правительство для реализации программы реформ. Также обсуждался главный для Молдовы вопрос – возобновление программы помощи ЕС.
После переговоров Санду и Хан выступили на совместной пресс-конференции, во время которой премьер Молдовы рассказала о планах её правительства на ближайшее время.
«Молдове необходима перезагрузка. И правительство возьмёт на себя ответственность за это. Процесс будет развиваться в трёх направлениях. Во-первых, будет проведён глубокий анализ нарушений прошлого правления. Причастные к краже миллиарда, отмыванию денег, массовой коррупции предстанут перед законом. Мы победим коррумпированную систему, превратившую Молдову в серую зону. Но мы никогда не будем руководствоваться законами мести, мы будем строить будущее для страны и граждан», – пообещала Майя Санду.
По её словам, вторым направлением работы правительства станет привлечение на все ключевые должности профессионалов, особенно это касается исполнительной и судебной власти.
«Мы хотим видеть неподкупную систему юстиции, которой будет доверять общество. Третьим пунктом является европейский путь Молдовы – краеугольный камень в построении демократического государства. В прошлом Молдова не воспользовалась в достаточной мере поддержкой партнёров. Но сейчас мы просим не увеличения финансовой помощи, мы просим полной поддержки в демократических преобразованиях», – заявила молдавский премьер.
Она особо подчеркнула, что без европейской помощи Молдова не справится со всеми задачами, которые сегодня стоят перед страной.
Комиссар Хан в своём выступлении приветствовал решение правительства Молдовы начать реформы, которые «должны стать необратимыми». И подчеркнул, что ЕС определит конкретные меры по поддержке и помощи Молдовы, учитывая, что эта страна твёрдо стоит на пути евроинтеграции.
Также Хан оценил тот факт, что первые свои визиты Санду совершила в Бухарест и Брюссель, что, по его мнению, показывает «ориентирование Молдовы на Европейский союз и в целом на Запад».
А в это самое время председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаный принимала участие в работе форума «Развитие парламентаризма». Форум проходил 3 июля в Москве.
Зинаида Гречаный, выступая с трибуны форума, заявила, что теперь, после смены власти, Молдавия возобновит своё полноценное сотрудничество в рамках СНГ.
«Прежняя власть заблокировала участие нашей страны в такой важной платформе, как Межпарламентская ассамблея СНГ. Мы хотим вернуться к этой важной для нас международной платформе», – отметила спикер молдавского парламента.
А во время встречи Гречаный с главой комитета по делам СНГ Государственной Думы РФ Леонидом Калашниковым стороны обсудили вопросы возобновления межпарламентского сотрудничества и выразили надежду на то, что молдавско-российское сотрудничество будет крепнуть и развиваться.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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