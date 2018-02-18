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Премьер Молдавии назвал условием дружбы вывод российских войск из Приднестровья
18 февраля 2018, 15:54 • 186 • Политика
Павел Филип заявил в Мюнхене о поддержке сбалансированных и дружеских отношений с Москвой.
Премьер-министр Молдавии Павел Филип призвал Россию вывести войска из Приднестровья. Такое заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.
В своем выступлении Филип произнес ряд дежурных высказываний о желании сбалансированных и дружеских отношений с Москвой, которое якобы испытывают молдавские либералы. При этом он заявил, что торговое сотрудничество Москвы и Тирасполя не должно быть политизированным, а диалог следует основывать "на взаимном уважении".
В то же время ситуация в отношениях между двумя странами является "непростой", заявил Филип, выразив надежду на желание России "вывести с территории Республики Молдова свои вооруженные силы и боеприпасы".
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