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Премьер Мишустин ушел на самоизоляцию
30 апреля 2020, 20:35 • 59 • В России
Премьер Михаил Мишустин экстренно связался по телесвязи с Владимиром Путиным, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие.
- Тест на коронавирус, который я сдал, показал положительный результат, - сказал Мишустин. - В соответствии с требованием Роспотребнадзора, я должен соблюдать самоизоляцию, чтобы не подвергать риску здоровье моих коллег. Правительство продолжит работу с штатном режиме. Я планирую находиться в контакте с коллегами по телефону и видеосвязи с вами по всем основным вопросам. В качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Белоусова.
- То, что происходит с вами, может произойти с каждым, я всегда об этом говорю, - вздохнул Путин. - Вы безусловно находитесь в зоне особого риска. Как ни ограничивай себя в контактах, при выработке решений без прямого общения с коллегами не обойтись.
Глава государства выразил надежду, что на больеничном Мишустин сохранит рабочую форму и будет принимать участие в выработке мер по поддержке пострадавших от коронавируса.
- Без вашего мнения эти решения не будут приниматься. Хочу пожелать вам выздоровления как можно быстрее. Поправляйтесь!, - отметил президент.
- Спасибо! Хочу ещё раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьёзно отнестись к коронавирусной инфекции и её распространению, - сказал Мишустин.
Премьер напомнил, что предстоящие майские праздники не отменяют необходимости соблюдать все необходимые ограничения, и призвал сограждан оставаться дома. Мишустин выразил уверенность, что инфекция будет побеждена совместными усилиями и страна вернется к привычной жизни. Правительство предпринимает и будет предпринимать для этого все необходимые шаги, подчеркнул глава кабмина.
Президент согласился с предложенной кандидатурой и.о. премьера.
- Ваше предложение в отношении кандидатуры Белоусова Андрея Рэмовича на должность исполняющего обязанности председателя правительства принимается. Сегодня я подпишу соответствующий указ, - сказал Путин. - Когда в больницу приедете – позвоните мне обязательно. Жду вашего звонка.
У Михаила Мишустина обнаружен коронавирус.
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