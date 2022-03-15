Премьер-министры Польши, Чехии и Словении в роли живых щитов Владимира Зеленского

Казалось бы, чего ради главам правительств трёх стран НАТО ехать в окружённый российскими военными Киев? Не для того ли поездку затеяли, чтобы сделать премьеров жертвами украинской провокации? А если так, что за этим последует – удар НАТО по России? А если премьерам повезёт и они уедут из Киева живыми, что будет дальше – аналогичные визиты нон-стоп официальных лиц из той части Европы, которую не жалко? Цель-то понятна – пока в Киеве находятся высокопоставленные гости, город не будут атаковать.

Сюжет: Украинский кризис

План не то, что хитрый – совершенно иезуитский. Впрочем, исполняют этот спектакль уже не впервые, достаточно вспомнить похожую высадку в Тбилиси в августе 2008-го (среди участников – тогдашние президенты Польши и Украины). Кстати, в тот раз план сработал, наступление на грузинскую столицу развивать не стали. Видимо, расчёт на то, что сработает и в этот раз – дабы не доводить до греха (мало ли, а вдруг что-то случится?), россияне отложат свои военные планы, глядишь, и Киев устоит – особенно, если менять визитёров. Одни уехали, другие приехали – вахтовый метод. В НАТО ещё много стран, премьерами которых можно пожертвовать – Болгария, Румыния, Северная Македония, не говоря о Прибалтике и об Албании.

Посмотрим, как ответят на явную провокацию, причём вызывающую, наши военные. Придумывать им придётся на ходу – визит тщательно скрывался и, как признался глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик, «готовился много дней», а окончательное решение прикрыть Киев своими телами премьеры приняли на саммите Евросоюза в Версале. Под аплодисменты Зеленскому.

Есть в этом и одна интрига. Премьеры-провокаторы едут на поезде (где-то пару часов назад он пересёк польско-украинскую границу). Если поезд будет задержан и развёрнут в обратную сторону, это станет, пожалуй, самой верной реакцией – тогда будет исключена вероятная попытка покушения в Киеве, а что там произойдёт в дороге на территории, которую контролирует украинская сторона, так ли уж важно? Помимо этого, разворот поезда не позволит продолжать в том же духе, наладив вахтовый метод прикрытия Зеленского телами премьеров стран НАТО.