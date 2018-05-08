Премьер-министром России станет Дмитрий Медведев: Госдума одобрила его кандидатуру

Государственная дума одобрила назначение Дмитрия Медведева на должность премьер-министра России. Соответствующее решение было принято большинством голосов во вторник, 8 мая. 374 депутата одобрили кандидатуру премьера, "против" проголосовали 56, воздержавшихся не было.

Депутаты учитывали успешные шаги правительства в преодолении экономического кризиса в стране, а также тот факт, что кандидатуру Медведева предложил сам глава государства Владимир Путин. Сам президент присутствовал в зале заседаний во время голосования. Глава государства отметил работу правительства в последние годы, когда Россия столкнулась с новыми вызовами динамично меняющегося мира.

- Эта масштабная комплексная работа стоилась профессионально и честно. Все достигнутое за прошедшие годы создает прочную основу для движения вперед, решения тех ключевых исторических задач, о которых говорил и в Федеральном послании и во время вступления в должность президента нашей страны, - отметил президент, обратившись к представителям фракций. - За последний год, а может полтора, Дмитрий Анатольевич и другие представители аппарата и правительства, работали над той программой, что была озвучена мной вчера. Считаю логичным, чтобы эта команда и занималась реализацией этих шагов.

8 мая 2018 года большинство депутатов проголосовало за назначение Дмитрия Медведева на пост премьер-министра РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На пленарном заседании Дмитрий Медведев зачитал свою программную речь, в которой изложил основные направления работы кабинета министров, а также ответил на вопросы представителей парламентских фракций.

- Россия была и будет значимой частью глобального мира, как бы нас ни пытались вытеснить на обочину глобальной повестки дня. Но в то же время мы не можем позволить не считаться с нашими интересами, - сказал Медведев. - Сейчас у нашей страны действительно поворотный момент. Чтобы совершить рывок, нужна новая база. Новая программа, озвученная президентом, требует беспрецедентных решений. Как отметил президент, работать нужно прямо сейчас, времени на "раскачку" нет. Настоящий прорыв может совершить только сплоченная нация.

Для исполнения обозначенных задач необходимы четкое планирование, финансовые ресурсы, кадры и эффективно работающие механизмы. Медведев отметил, что на реализацию нового "майского указа" суммарно потребуется, по предварительным рассчетам, не меньше 25 триллионов рублей.

После голосования депутатов Владимир Путин подписал Указ «О Председателе Правительства Российской Федерации», в котором официально назначил Дмитрия Медведева премьер-министром.

В ближайшее время премьер должен представить на рассмотрение полный состав нового правительства. Между тем, ранее он уже предложил некоторых кандидатов на ключевые посты, в числе которых Татьяна Голикова, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и другие, передает сайт kp.ru.

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