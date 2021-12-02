Премьер-министр Японии вновь завёл речь о Курилах: "Вопрос не решён"

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь заговорил о проблеме Курильских островов — он считает, что Россия и Япония должны наконец решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям.

Фумио Кисида очертил базовую позицию Токио в отношениях с Россией. Он высказал сожаление по поводу того, что мирный договор с нашей страной до сих пор не подписан.

По словам Кисиды, которые приводятся на сайте его канцелярии, единственное препятствие к заключению мира с Россией — это вопрос о Курильских островах, которые в Японии называют "Северными территориями". Политик подчеркнул, что решение этого вопроса является "борьбой со временем", и добавил, что будет усиленно работать над этой задачей, чтобы не перекладывать её на плечи следующих поколений.

Также Кисида напомнил, что сразу после вступления в должность главы правительства он провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны по итогам беседы пришли к соглашению о необходимости серьёзно заниматься этой проблемой, используя уже достигнутые в 2018 году договорённости.

Кисида подчеркнул, что будет стремиться возобновить безвизовые поездки для бывших жителей Курил, которые желают посетить могилы предков, а также наладить гуманитарные обмены по другим направлениям.

Напомним, отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Токио же считал документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.