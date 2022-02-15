Премьер-министр Венгрии – Брюсселю: руки прочь от наших детей!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своей речи в преддверии парламентских выборов, назначенных на 3 апреля, обвинил Евросоюз в «законодательном джихаде» против венгров и заявил, что совместный путь Будапешта и Брюсселя в будущее возможен лишь в том случае, если Брюссель учтёт культурные отличия Восточной Европы от Западной .

«Для них верховенство права - это инструмент, с помощью которого они хотят превратить нас в своё подобие...Я совершенно чётко заявляю, что в этом вопросе мы не отступим. Отец - это мужчина, мать - это женщина, и руки прочь от наших детей»,

- подчеркнул Орбан, касаясь проблемы ЛГБТ-пропаганды в Европе.

О внешней политике ЕС: «Мы играем с открытыми картами и не скрываем своей оценки стратегии Брюсселя: она провальна, а санкции против России - это тупик. Я уверен, что без сотрудничества с Россией Европа будет слабой и анемичной... Мы состоим в НАТО и ЕС, и мы выстроили сбалансированные политические и экономические отношения с Россией. Пример Венгрии показывает, что это возможно».

Об энергетической политике ЕС: «Произошла либерализация газового рынка, но не приняты никакие законы для сдерживания дикой инфляции. Они оставили Европу во власти финансовых спекулянтов... Это серьёзная ошибка, потому что цены на энергию ответственны за 50% инфляции».

Орбан отметил, что традиционные ценности должны остаться в наследии Европы и провозгласил: «Здесь мы обязаны продемонстрировать нашу силу. Пусть же начнётся Реконкиста!»

Западная пресса увидела в выступлении Орбана намёк на угрозу выхода Венгрии из ЕС, хотя пресс-служба премьера опровергла это мнение. Тем не менее из выступления Орбана понятно, что Будапешт не намерен сдавать позиции перед Брюсселем ни в политике, ни в экономике, ни в сфере воспитания детей.