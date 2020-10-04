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Премьер-министр Украины сделал шокирующее заявление о печальном будущем страны
04 октября 2020, 10:05 • 65 • Украина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая перед студентами Львовского политеха, заявил, что на Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.
Видео с лекцией премьера опубликовали на официальном канале Кабинета министров 3 октября. Сама лекция проходила 25 сентября. Во время своего выступления политик сообщил студентам, что из-за демографической ситуации в будущем один работающий должен будет своими налогами содержать двух пенсионеров.
Сделать это практически невозможно, поэтому уже через 15 лет государство «не сможет выплачивать пенсии», сказал Шмыгаль.
«Будет мало работоспособных и много пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров.
Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика», — сказал украинский премьер.
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