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Премьер-министр Украины сделал шокирующее заявление о печальном будущем страны

04 октября 2020, 10:05  •  65 • Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая перед студентами Львовского политеха, заявил, что на Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.

Видео с лекцией премьера опубликовали на официальном канале Кабинета министров 3 октября. Сама лекция проходила 25 сентября. Во время своего выступления политик сообщил студентам, что из-за демографической ситуации в будущем один работающий должен будет своими налогами содержать двух пенсионеров.

Сделать это практически невозможно, поэтому уже через 15 лет государство «не сможет выплачивать пенсии», сказал Шмыгаль.

«Будет мало работоспособных и много пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров.

Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика», — сказал украинский премьер.

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