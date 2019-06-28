Премьер-министр Украины после скандала предложил отправить главу МИД страны в отпуск

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что может отправить главу МИД Павла Климкина в отпуск и назначить на его должность исполняющего обязанности. Такое предложение он сделал в четверг в качестве варианта разрешения конфликта между президентом страны Владимиром Зеленским и главой внешнеполитического ведомства.

"Пусть обратится к министру иностранных дел Павлу Климкину и предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев, я подпишу", - озвучил он инициативу в эфире украинского телеканала "1+1". Глава правительства добавил, что после этого с подачи Зеленского готов назначить первого заместителя министра иностранных дел, который бы исполнял обязанности главы ведомства.

Кроме того, Гройсман напомнил, что Климкин был назначен еще бывшим президентом Украины Петром Порошенко, "но сегодня он работает под руководством Зеленского". "И выходить с нотами, не согласовав позицию ни с президентом, ни с премьер-министром, считаю недопустимым, потому что за каждым таким заявлением - судьбы людей", - подчеркнул он.

В четверг Зеленский на брифинге выступил с резкой критикой в адрес Климкина. Основной претензией к министру стало то, что внешнеполитическое ведомство Украины не уведомило главу государства о ноте из Москвы по украинским морякам и ответе на нее со стороны Киева. В дальнейшем министр иностранных дел Украины заявил, что ноту Киева к Москве относительно арестованных украинских моряков его ведомство могло направить без согласования с президентом, и признал наличие разногласий с главой государства по вопросам ведения политики, связанной с РФ.