|
Премьер-министр Польши заявил о тайных планах Путина и Лукашенко
18 ноября 2021, 10:30 • 83 • Политика
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о тайных планах Владимира Путина и Александра Лукашенко. Правда, деталей скандального заявления Моравецкий так и не придумал.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ведёт свою политическую борьбу против России путём шантажа и манипуляций. В беседе с Bild он заявил, что Германия не должна давать президенту России "дополнительные деньги". Звучит громко. На деле всё не совсем так.
Дело в том, что "деньгами для Путина" Моравецкий называет оплату по контрактам за поставку энергоресурсов, в которых, к слову, нуждается и Германия, и в целом вся Европа. Однако Моравецкий излагает информацию так, как это удобно Польше. Требуя остановить процедуры по запуску "Северного потока - 2", премьер-министр отмечает, что ввод газопровода связан ещё и с борьбой Польши в рамках миграционного кризиса на границе с Белоруссией.
Помимо всего прочего, польский премьер-министр обвинил президентов Белоруссии и Польши в формулировании неких зловредных планов, правда совершенно непонятно каких - Моравецкий ещё не определился:
Как известно, представители России на разных уровнях подчёркивали, что с кризисом на границе Белоруссии и Польши придётся разбираться непосредственным участникам происходящего. Россия же не имеет отношения к внутренним делам своих соседей, по крайней мере в данном случае.
Подпишитесь на нас
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 ноября 2021, 01:35
|
14 ноября 2021, 15:30
|
13 ноября 2021, 16:45
|
14 ноября 2021, 04:25
|
13 ноября 2021, 20:50
|
14 ноября 2021, 09:05
|
11 ноября 2021, 11:40