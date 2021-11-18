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Премьер-министр Польши заявил о тайных планах Путина и Лукашенко

18 ноября 2021, 10:30  •  83 • Политика
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о тайных планах Владимира Путина и Александра Лукашенко. Правда, деталей скандального заявления Моравецкий так и не придумал.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ведёт свою политическую борьбу против России путём шантажа и манипуляций. В беседе с Bild он заявил, что Германия не должна давать президенту России "дополнительные деньги". Звучит громко. На деле всё не совсем так.
Дело в том, что "деньгами для Путина" Моравецкий называет оплату по контрактам за поставку энергоресурсов, в которых, к слову, нуждается и Германия, и в целом вся Европа. Однако Моравецкий излагает информацию так, как это удобно Польше. Требуя остановить процедуры по запуску "Северного потока - 2", премьер-министр отмечает, что ввод газопровода связан ещё и с борьбой Польши в рамках миграционного кризиса на границе с Белоруссией.
Мы защищаем границу ЕС здесь, в Польше! - заявил Моравецкий, будто бы подражая своим украинским партнёрам, сообщающим Европе примерно то же самое.
Помимо всего прочего, польский премьер-министр обвинил президентов Белоруссии и Польши в формулировании неких зловредных планов, правда совершенно непонятно каких - Моравецкий ещё не определился:
Мы не знаем, что ещё они планируют, - сказал политик, добавив: - Также возможно, что кризис на границе предназначен только для того, чтобы отвлечься от новых военных атак, которые Путин готовит на Украине.
Как известно, представители России на разных уровнях подчёркивали, что с кризисом на границе Белоруссии и Польши придётся разбираться непосредственным участникам происходящего. Россия же не имеет отношения к внутренним делам своих соседей, по крайней мере в данном случае.

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