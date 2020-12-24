Премьер-министр Молдовы ушёл в отставку

Игорь Додон напомнил Майе Санду: с 24 декабря вся ответственность за страну лежит на ней

В среду, 23 декабря, премьер-министр Молдовы Ион Кику объявил о том, что уходит в отставку. Именно с вопросом отставки премьера и правительства было связано позднее вечернее заседание кабмина накануне, причина которого обсуждалась в СМИ.

Напомним, правительство Иона Кику проработало чуть более года – с 14 ноября 2019 года.

По словам премьер-министра, такое решение принято для того, чтобы добиться роспуска парламента.

«Мы позаботились о том, чтобы все решения были приняты, все законы есть для того, чтобы в стране была стабильность, было обеспечено финансирование социальной сферы и т. д. В этой ситуации абсолютно необходимо сосредоточиться на роспуске парламента. Один из путей – это отставка правительства. В связи с этим принял решение об отставке правительства, чтобы спровоцировать процедуру роспуска парламента»,

– заявил Кику в среду на брифинге.

Действующий последний день президент Молдовы Игорь Додон, также выступая на брифинге, подчеркнул, что Ион Кику уходит не потому, что ему выдвинут вотум недоверия, который пока ещё не рассмотрен, и не под давлением протестующих фермеров.

Президент поблагодарил премьера и правительство за работу, отметив, что с таким количеством вызовов, с каким столкнулось правительство Кику, не приходилось иметь дело ни одному правительству страны за тридцать лет независимости.

«Это решение было принято после того, как были утверждены все важные законы для обеспечения функционирования государства. Вчера вступили в силу законы о государственном бюджете и о бюджетно-налоговой политике. Вчера же правительство одобрило все нормативные акты, необходимые для реализации этих законов. В этой ситуации, когда обеспечена бюджетная, финансовая стабильность, мы как ответственные люди, президент, премьер и спикер, как и обещали, приняли нужное решение в подходящий момент»,

– пояснил Додон и добавил: те, кто критиковал это правительство, вскоре поймёт, что было оно одним из самых профессиональных.

Также он обратился к избранному президенту Майе Санду и напомнил: с 24 декабря вся ответственность за страну лежит на ней и посоветовал оставить политические интересы в стороне, думать только о государстве и не искать врагов.

«Не надо искать врагов. Не надо вовлекать Молдову, наш народ в геополитическую борьбу между сильными мира – Россией, ЕС, США и так далее. Во главе должны быть интересы Молдовы, а наши интересы заключаются в том, чтобы мы были в хороших отношениях со всеми. Не пытайтесь столкнуть разные категории граждан, разные этносы, потому что это приведёт к сложной ситуации в обществе»,

– отметил Игорь Додон.

Однако в стане оппозиции, добивавшейся всё последнее время отставки премьер-министра и правительства всё равно недовольны, ведь они планировали выразить вотум недоверия на заседании парламента, теперь такой возможности у них не будет – премьер ушёл сам, а спикер отменила заседание.

«Мы категорически осуждаем самовольный акт председателя парламента, аннулировавшего заседание, намеченное на 15.00, где надлежало рассмотреть вотум недоверия правительству Кику»,

– говорится в заявлении партии Андрея Нэстасе «Платформа DA».

В партии PAS Майи Санду уверены – Ион Кику уходит под давлением протестующих и теперь вопрос стоит о досрочных парламентских выборах.

«Теперь вся ответственность за ситуацию в стране лежит на новом президенте. Она будет отвечать за умирающих из-за отсутствия врачей, лекарств, вакцин, за рост цен, за отсутствие денег в бюджете, за безвластие в течение очень непростого периода. Но она именно этого хотела. Мне жаль Майю Санду, потому что непомерный груз, который теперь ляжет на её хрупкие плечи, способен быстро её раздавить. Ей придётся ещё и ходить по горящим углям, потому что у очень большого количества проблем в Молдове просто нет решений. И законы, принятые ПСРМ, надо будет как-то отменить. МВФ, Всемирному банку, посольству США, ЕС и Румынии они не нравятся»,

– прокомментировал события в Молдове журналист Сергей Ткач.

Он считает: многие теперь будут с нетерпением ожидать, когда Майя Санду оступится. И среди них – её бывший соратник Андрей Нэстасе, уверенный, что Санду заняла его место. Досрочные выборы при всём желании, смогут состояться только в мае или июне, а к тому времени молдавское общество устанет и разочаруется.

«Будем считать, что завтра официально Майя Санду положит свою голову на плаху»,

– констатировал Ткач.