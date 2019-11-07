Премьер-министр Молдовы решила сама назначить генерального прокурора

Коалиция ACUM и ПСРМ громко затрещала

В Молдове до сих пор нет генерального прокурора, хотя конкурс на эту должность уже был проведен дважды, но премьер-министр Майя Санду вновь сомневается, что конкурс был честным. Между тем, время идёт, а реформа юстиции стоит на месте.

И тогда премьер Молдовы своим решением отменила результаты конкурса на пост генерального прокурора и заявила о том, что процедура его назначения будет изменена, а в закон «О прокуратуре» будут внесены поправки, согласно которым кандидаты на пост генерального прокурора будут избираться премьер-министром.

Сама Майя Санду объясняет всё это необходимостью радикальных перемен.

«Стране нужен честный, правильный и смелый генеральный прокурор, и ответственность за этот процесс лежит на нас. Я обещала настоящую юстицию, когда согласилась стать премьер-министром», – заявила Санду.

Теперь у парламента есть два выхода: или согласиться с решением премьер-министра или отправить это правительство в отставку. На раздумья у парламента есть всего три дня, если парламент не примет никакого решения, то поправки в закон будут приняты автоматически.

С тем, чтобы отправить правительство в отставку уже заранее согласилась фракция Демократической партии, предлагавшая отправить правительство Майи Санду в отставку ещё месяц назад.

Экс-премьер, а ныне лидер ДПМ Павел Филип назвал инициативу Санду по отмене конкурса на пост генерального прокурора «плохим спектаклем, над которым уже никто не смеётся, потому что люди слишком разочарованы».

Партия социалистов выступила с официальным заявлением, в котором говорится, что инициатива Санду означает, что « будущий руководитель Генеральной прокуратуры будет назначен главой политической партии, в зависимости от её личных или политических возможностей».

В ПСРМ уверены – революционное решение премьер-министра связано с тем, что конкурс не прошло определённое лицо, которое должно, по мнению Санду, занимать пост генерального прокурора страны.

«Инициатива лидера PAS грубо нарушает соглашение, подписанное блоком ACUM и ПСРМ, где чётко указывалось, что при реформе правосудия избрание Генерального прокурора будет проводиться на основе конкурса комиссией, а не одним из политиков. Стороны, подписавшие соглашение о внесении поправок в это положение, не обсуждали никаких иных вариантов. Это, конечно, ни в коей мере нельзя назвать независимостью юстиции, которая была обещана нынешним парламентским большинством. Мы не можем вернуться к пагубным привычкам прошлого, когда политический лидер решал, кто руководит Генеральной прокуратурой»,

– говорится в заявлении ПСРМ, опубликованном на официальном сайте партии 6 ноября .

По мнению социалистов, Майя Санду пытается спровоцировать депутатов парламента на вынесение вотума недоверия, поскольку её инициатива никак не может получить одобрения большинства.

Политолог Виктор Чобану не сомневается в том, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от ПСРМ, а у демократов «появились шансы оказаться в одной лодке с социалистами». В то же время всё ещё есть вероятность того, что социалисты смогут договориться со своими «партнёрами по коалиции на условиях определённых перестановок в правительстве».

Поздно вечером 6 ноября из Кишинёва сообщили, что из здания правительства вечером вышли послы ЕС Петер Михалко и США Дерек Хоган, которые встречались с премьер-министром. Какое решение вынесут «западные партнёры», народ Молдовы скоро узнает.