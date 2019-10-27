Премьер-министр Молдовы отказалась ехать на заседание глав правительств СНГ

Игорь Додон: «Это недальновидно»

На заседании Совета глав правительств СНГ 25 октября от Молдовы присутствовал не премьер-министр Молдавии, а министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан.

Государственный секретарь МИДЕИ Владислав Кульминский пояснил, что Майя Санду категорически отказывается принимать участие в работе Совета глав правительств СНГ, который проходит в Москве. Премьер-министр Молдовы ни разу не посетила Россию с тех пор, как возглавила молдавское правительство, хотя не раз заявляла журналистам о необходимости поддерживать хорошие отношения с РФ.

Напомним, начиная с октября 2015 года на всех встречах глав правительств СНГ, Молдавия была представлена в основном послом Молдовы в Беларуси, постоянным полномочным представителем Молдовы при СНГ Виктором Сорочаном. Главы же молдавского правительства игнорировали заседания СНГ.

А предшественник Санду – Павел Филипп, представитель Демократической партии – заявил в 2017 году, что у него есть «достаточно оснований для того, чтобы бойкотировать и само мероприятие, и место его проведения».

В этом году президент Молдовы Игорь Додон получил письменное уведомление о том, что Майя Санду также отказывается принимать участие в мероприятиях, связанных с СНГ.

«Это недальновидно. Теперь они пытаются сделать то же самое, что сделали демократы. Отдаляясь от Содружества, представители блока ACUM в правительстве нарушают подписанное с социалистами и президентом политическое соглашение», – прокомментировал отказ Санду глава государства. Он напомнил, что в тот момент, когда формировалась правящая коалиция, все стороны были согласны с условием, что укрепление связей с Востоком – в рамках СНГ – будет идти наравне с таким же укреплением связей с Западом – в рамках ЕС.

Что касается Майи Санду, то она, вероятно, забыла, что Молдова сегодня входит в тройку самых бедных стран Европы и именно задача премьер-министра состоит в том, чтобы улучшить жизнь простых молдаван. Или «заокеанские партнёры» об этом не сказали?