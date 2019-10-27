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Премьер-министр Молдовы отказалась ехать на заседание глав правительств СНГ

27 октября 2019, 18:54  •  70 • Украина
Игорь Додон: «Это недальновидно»
На заседании Совета глав правительств СНГ 25 октября от Молдовы присутствовал не премьер-министр Молдавии, а министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан.
Государственный секретарь МИДЕИ Владислав Кульминский пояснил, что Майя Санду категорически отказывается принимать участие в работе Совета глав правительств СНГ, который проходит в Москве. Премьер-министр Молдовы ни разу не посетила Россию с тех пор, как возглавила молдавское правительство, хотя не раз заявляла журналистам о необходимости поддерживать хорошие отношения с РФ.
Напомним, начиная с октября 2015 года на всех встречах глав правительств СНГ, Молдавия была представлена в основном послом Молдовы в Беларуси, постоянным полномочным представителем Молдовы при СНГ Виктором Сорочаном. Главы же молдавского правительства игнорировали заседания СНГ.
А предшественник Санду – Павел Филипп, представитель Демократической партии – заявил в 2017 году, что у него есть «достаточно оснований для того, чтобы бойкотировать и само мероприятие, и место его проведения».
В этом году президент Молдовы Игорь Додон получил письменное уведомление о том, что Майя Санду также отказывается принимать участие в мероприятиях, связанных с СНГ.
«Это недальновидно. Теперь они пытаются сделать то же самое, что сделали демократы. Отдаляясь от Содружества, представители блока ACUM в правительстве нарушают подписанное с социалистами и президентом политическое соглашение», – прокомментировал отказ Санду глава государства. Он напомнил, что в тот момент, когда формировалась правящая коалиция, все стороны были согласны с условием, что укрепление связей с Востоком – в рамках СНГ – будет идти наравне с таким же укреплением связей с Западом – в рамках ЕС.
Что касается Майи Санду, то она, вероятно, забыла, что Молдова сегодня входит в тройку самых бедных стран Европы и именно задача премьер-министра состоит в том, чтобы улучшить жизнь простых молдаван. Или «заокеанские партнёры» об этом не сказали?
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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