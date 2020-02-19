Премьер-министр Молдовы назвал «несерьёзным» диалог с Тирасполем

Кому нужен конфликт в Зоне безопасности

Премьер-министр Молдавии Ион Кику прокомментировал предложение Приднестровья по увеличению контингента миротворческих сил в Зоне безопасности.

Напомним, на прошлой неделе Кишинёв потребовал убрать два поста миротворцев (посты №9 – левый и правый) в Дубоссарском районе, объясняя своё требование протестами местных жителей и угрозами «поднять миротворцев на вилы». Тогда сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) от ПМР Олег Беляков сделал официальное заявление по увеличению численности российских миротворцев в Зоне безопасности.

«На протяжении многих лет Тирасполь сделал несколько заявлений подобного рода. Я думаю, что говорить с ними несерьёзно. Я даже не знаю, кто такой Беляков. Мы не обсуждаем эти темы. Нет необходимости увеличивать контингент»,

– заявил премьер-министр Молдавии Ион Кику журналистам.

Олег Беляков работает в ОКК с 2004 года, а с 2008 года является сопредседателем ОКК. За это время в Молдове сменилось 11 премьер-министров, которые просто не успевают, вероятно, поинтересоваться тем, что происходит в Зоне безопасности и кто отвечает за стабильность и безопасность в регионе.

«Это очень опасная ситуация, и мне кажется, молдавская сторона играет с огнём, когда она не просто подаёт сигналы, что готова инспирировать новую точку конфликта, она фактически призывает к ликвидации, демонтажу миротворческого поста в Зоне безопасности. Сегодня это бочка с бензином, возле которой наши молдавские коллеги бегают с подожжённой спичкой»,

– уверен директор бюро политических исследований «Медиатор» Сергей Широков в интервью Первому Приднестровскому телеканалу.

Что касается митингов «местного населения» против присутствия миротворцев в Зоне безопасности, то в них практически не было местных жителей, всех участников привозили из других регионов, отметил политолог. Поэтому он не сомневается – речь идёт об очередной провокации с молдавской стороны.

«Если мы посмотрим на динамику нашего диалога с молдавской стороной, то там, конечно, картина получается грустная – падает количество встреч, падает результативность встреч. И когда глава соседнего государства президент Игорь Додон говорит о том, что переговорный процесс проходит успешно, мы должны реагировать соответственно. Потому что самая опасная вещь, которая существует при урегулировании конфликтов – это иллюзии. Переговоры по урегулированию любого конфликта должны быть построены на реализме, на определённых обязательствах сторон, на ранее подписанных документах»,

– считает Сергей Широков.

По мнению политолога, такие заявления молдавского президента связаны с тем, что Молдова последние два – три года практически не выходит из предвыборного процесса. В стране накопилось множество политических и экономических проблем, вместо решения которых Кишинёв пошёл по традиционному молдавскому пути: если не знаешь, что делать – начинай урегулировать конфликт в Приднестровье. Для того чтобы заявить населению – пусть у нас в стране всё плохо, зато скоро мы вернём Приднестровье.