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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в центре коррупционного скандала

31 июля 2020, 19:00  •  36 • Аналитика
Главу канадского правительства Джастина Трюдо обвиняют в конфликте интересов. Поводом для этих нападок стал правительственный контракт с благотворительной организацией, которая платила сотни тысяч долларов семье премьера. Сам Трюдо пытается переложить ответственность за договор на чиновников, а оппозиция требует, чтобы он покинул пост.
Тесные связи благотворительной организации WE Charity и семьи премьер-министра Канады Джастина Трюдо вызвали неудобные вопросы к последнему. В частности, общественность интересует, почему именно WE Charity получила контракт от правительства на распределение федеральных грантов на сумму 670 миллионов долларов в рамках программы, направленной на помощь школьникам и студентам во время пандемии коронавируса.
Главным сомнительным моментом является тот факт, что WE Charity платила за участие в различных благотворительных мероприятиях матери, брату и супруге Трюдо. Это можно расценивать как конфликт интересов, поскольку окончательное решение о найме организации оставалось за премьером.
Неслучайный выбор
Мать политика Маргарет Трюдо в период с 2016 по 2020 год получила более 250 тысяч долларов за свои выступления на 28 мероприятиях. Его брат Александр Трюдо побывал на восьми мероприятиях в качестве спикера и заработал с 2017 по 2018 год около 30 тысяч долларов, а супруга премьер-министра Софи Трюдо участвовала в мероприятии WE Charity в 2012 году и получила за это порядка 1 тысячи долларов. К слову, сам глава правительства тоже участвовал в разного рода благотворительных акциях под эгидой организации, но ему ни разу за это не платили. И если бы WE Charity не оказалась включена в правительственную программу, сотрудничество семьи Трюдо с этой компанией не вызвало бы никаких вопросов.
Проблема усугубляется тем, что в канадской прессе появилась видеозапись, запечатлевшая одного из основателей WE Charity Марка Килбургера, заявляющего, что правительство Канады напрямую обратилось в организацию за помощью. Интересно, что, по его утверждению, просьба последовала на следующий день после того, как власти объявили о мерах, направленных на помощь школьникам и студентам во время пандемии.
Ранее Трюдо говорил, что не был в курсе, какая компания будет фигурировать в программе до тех пор, пока этот вопрос не вынесли на рассмотрение кабмина. Однако содержание ролика противоречит утверждениям премьера, и это лишь подогрело скандал вокруг его персоны. Попытки Килбургера отвести от Трюдо подозрения и сделанное постфактум заявление об оговорке на этом фоне выглядели неубедительно.
Переложить ответственность
Сразу после того, как контракт с WE Charity был подписан, на Трюдо обрушился шквал обвинений. В наибольшей степени критики премьер-министра остались недовольны фразой о том, что в Канаде эффективно распределять средства государства сможет только WE Charity.
В канадской прессе немедленно поднялась волна материалов о крупных НПО, которые, по мнению авторов, могли бы выполнять задачи, поставленные правительством. Из-за резкой критики в кабмине Канады приняли решение пересмотреть свой вердикт и привлечь к голосованию и другие организации. Тем не менее, лед уже тронулся, и в отношении Трюдо стартовало расследование.
3 июля Федеральная служба по этике занялась выяснением всех обстоятельств контракта. В процессе также задействован офис уполномоченного по урегулированию конфликтов интереса и этике парламента Канады. Разумеется, ситуацией не могли не воспользоваться оппозиционеры. Так представляющий Консервативную партию Пьер Пулиевр заявил, что действующий глава правительства «вел себя как диктатор и платил своим друзьям».
В минувший четверг, 30 июля, Трюдо выступил перед членами парламентского финансового комитета, объяснив, почему выбор был сделан в пользу WE Charity. По его словам, правительство не хотело затягивать с запуском антикризисной программы и рассчитывало как можно скорее довести помощь до студентов и школьников. Отдельно Трюдо указал, что просил кабмин провести доскональную проверку и понимал, что из-за сотрудничества с организацией могут возникнуть вопросы. По утверждению политика, перед ним стоял выбор – отдать контракт WE Charity или отложить запуск программы на неопределенный срок, и он сделал его в пользу первого варианта. При этом, как подчеркнул министр, организацию выбрали именно госслужащие, а не правительство. Тем не менее, для парламентариев, представляющих Консервативную партию, аргументы Трюдо оказались недостаточно убедительными, и они обвинили премьера в желании переложить свою вину на бюрократов. В итоге представители Консервативной партии и Квебекского блока призвали главу правительства уйти в отставку. Такое же требование было выдвинуто министру финансов страны Биллу Морно – выяснилось, что одна из его дочерей является сотрудницей дочерней фирмы WE Charity, а вторая принимает участие в организации его мероприятий. Кроме того, оказалось, что Морно заплатил организации 41 тысячу евро за поездку его семьи в Кению и Эквадор.
Кресло зашаталось
Позиции Трюдо в последнее время и так не отличаются особой прочностью, и скандал вполне закономерно нанес по ним очередной удар. Стоит отметить, что премьер-министра обвиняют в конфликте интересов уже в третий раз за последние три года.
В первый раз разбирательство началось вокруг поездки Трюдо с семьей на Багамы в 2017 году. Он отправился в отпуск на частном вертолете принца Ага-Хана, что было истолковано как нарушение этических норм правительства страны. По словам Трюдо, он заплатил за отдых из личных средств, но СМИ утверждали, что все спонсировал миллиардер. В итоге комиссия по этике признала, что Трюдо нарушил закон, так как знал, что у бизнесмена Ага-Хана имеются официальные отношения с правительством Канады. Тем не менее, на карьере политика это не отразилось.
Во второй раз политик оказался втянут в скандал, связанный с мошенничеством инженерно-строительной компании SNC Lavalin, дававшей крупные взятки ливанскому диктатору Муамару Каддафи. Как установила комиссия по этике, администрация премьер-министра оказывала давление на главу минюста и генпрокурора Канады, чтобы спустить это дело на тормозах. Эта история оказалась более губительной для его карьеры: на фоне разбирательства партия либералов лишилась однопартийного большинства по итогам парламентских выборов и заняла лишь 156 из 338 мест.
А в прошлом году Трюдо попал еще и в расистский скандал: в СМИ появилось старое фото политика с гримом «блэкфейс», сделанное на вечеринке «Арабские ночи», где он был в образе Алладина. Учитывая последние тенденции и активность движения Black Lives Matter, не исключено, что Трюдо есть чего опасаться и в этой связи. Впрочем, до новых выборов еще больше двух лет и, возможно, оплошности премьер-министра к этому времени успеют забыться.

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