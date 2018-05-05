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Премьер-министр Израиля посетит с визитом Москву 9 мая

05 мая 2018, 23:09  •  71 • Политика

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 мая посетит Москву с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Он приглашен на военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Также состоятся переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля.

30 апреля Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, условились о дальнейших личных контактах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что специальные приглашения главам государств и правительств на Парад Победы 9 мая рассылаться не будут. По его словам, как правило, на Парад приезжают те, кто хочет присутствовать в этот праздничный день в Москве.

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