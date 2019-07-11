Премьер-министр Грузии отказался слушать Путина: Тбилиси гордится историей геноцида жителей Абхазии

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил президента России Владимира Путина в "фундаментально неправильной" интерпретации фактов. Недовольство политика вызвали слова Путина об Абхазии и Южной Осетии.

В частности, российский лидер отметил, что после развала Российской Империи Грузия пыталась принудительно поглотить Абхазию, действуя жесткими методами.

"По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом. Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям", - пояснил президент России.

Однако Бахтадзе не внял предупреждениям и призывает гордиться историей Грузии, которая якобы является частью "европейской истории".

"Как мы гордимся нашим прошлым, так гордится и Европа, так как мы - часть европейской цивилизации", - утверждает политик.

По мнению премьер-министра, сейчас перед государством стоит задача по защите национальных и экономических интересов всех граждан, включая и "осетинских и абхазских братьев". Поэтому он призывает общество к консолидации, а не к поляризации.

"Поляризация - это то, что делает Грузию легкой мишенью, и мы все должны хорошо помнить это", - добавил премьер.

Напомним, президент России Владимир Путин выступил против введения санкций в отношении грузинской стороны, которая за последние несколько недель предприняла целый ряд откровенно русофобских действий. В особенности отличились сторонники Михаила Саакашвили, которые опустились до прямых оскорблений и нецензурной брани.