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Премьер-министр Австралии: "Первой инициативой AUUKUS станет создание флота атомных подлодок"
16 сентября 2021, 06:55 • 156 • Политика
Австралия в партнёрстве с США и Великобританией намерена заняться созданием собственного атомного подводного флота.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что новое партнёрство, заключённое между его страной, США и Великобританией, направлено на создание атомного подводного флота. Строить корабли будут в австралийском городе Аделаида. При этом ни создавать ядерное оружие, ни гражданский ядерный потенциал Австралия не намерена.
- пояснил Моррисон.
Первый этап проекта рассчитан на ближайшие 1,5 года, в это время будут проведены исследования и созданы планы.
Собственный флот Австралии понадобился в связи с тем, что обстановка в мире становится сложнее, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе. Новое партнёрство получило название AUUKUS, основные цели - совместная работа в области науки, промышленности и военной сфере.
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