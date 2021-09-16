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Премьер-министр Австралии: "Первой инициативой AUUKUS станет создание флота атомных подлодок"

16 сентября 2021, 06:55  •  156 • Политика
Австралия в партнёрстве с США и Великобританией намерена заняться созданием собственного атомного подводного флота.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что новое партнёрство, заключённое между его страной, США и Великобританией, направлено на создание атомного подводного флота. Строить корабли будут в австралийском городе Аделаида. При этом ни создавать ядерное оружие, ни гражданский ядерный потенциал Австралия не намерена.
Мы продолжим выполнять наши обязательства по нераспространению ядерного оружия. Но первой инициативой AUUKUS станет создание атомного флота,
- пояснил Моррисон.
Первый этап проекта рассчитан на ближайшие 1,5 года, в это время будут проведены исследования и созданы планы.
Собственный флот Австралии понадобился в связи с тем, что обстановка в мире становится сложнее, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе. Новое партнёрство получило название AUUKUS, основные цели - совместная работа в области науки, промышленности и военной сфере.

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