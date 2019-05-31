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Премьер Малайзии заявил о политизации расследования катастрофы MH17

31 мая 2019, 13:09  •  70 • Украина
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, излишне политизировано.
 
Reuters
 

Об этом сообщает газета Malay Mail.

По словам главы малайзийского правительства, в докладе Нидерландов о причинах авиакатастрофы ответственность за запуск ракеты, сбившей самолёт, возлагается на Россию без каких-либо оснований.

«Мы знаем, что ракета, которая сбила самолёт, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине... нужны сильные доказательства, показывающие, что она была пущена русскими, это могли быть ополченцы на Украине, это могли быть украинские власти», — заявил Мохамад в ходе пресс-конференции в Токио.

Он также выразил мнение, что расследование излишне политизировано и некоторые стороны пытаются таким образом реализовать свои политические интересы.

«С самого начала мы видим слишком много политики в этом, идея состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло, а, похоже, концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских», — отметил премьер Малайзии.

Он подчеркнул, что Малайзия выступает за объективное расследование произошедшего и требует участия в изучении чёрных ящиков сбитого самолёта.

Ранее лидер голландской партии «Форум за демократию» Тьерри Боде не исключил ответственность Украины за катастрофу рейса МН17.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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