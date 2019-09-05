Премьер Малайзии отмёл «расследование» по делу MH17 и пригласил приехать Путина

Автор:

Латышев Сергей

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, участвующий в работе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, вновь заявил, что считает не заслуживающим доверия «расследование» уничтожения в небе Донбасса в 2014 году малайзийского «Боинга», приведшего к гибели 283 пассажиров и 15 членов экипажа.

Данное «расследование», заявил Мохамад в беседе с «РИА Новости», нельзя считать «по-настоящему международным», и «оно во многом основано на позиции людей, которые пострадали от катастрофы». Поэтому, сделал вывод лидер Малайзии, «их взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными». Чтобы исправить положение, необходимо, считает премьер, создать «нейтральный орган, который мог бы провести расследование». В него должны входить «эксперты из разных стран, которые имеют опыт в расследовании похожих крушений».

«Они должны выяснить, что произошло. Но когда расследование ведут стороны, которые пострадали от этой трагедии, естественно, они будут немного предвзятыми», — дипломатично заявил Мохамад.

Он тактично дал понять, что считает всю проделанную «расследователями» за столь долгое время работу бессмысленной: «Мы не знаем, могут ли быть действительно основанными на фактах те доказательства, к которым у нас теперь есть доступ после длительного времени».

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад: Когда политику 94 года, он может уже ничего не бояться. Фото: www.globallookpress.com

Как это понимать?

Было бы действительно странным считать иначе, коль скоро «расследованием» заправляют Нидерланды, верный вассал США, которым активно помогают их западные друзья вроде Австралии, а также их совместная колония — Украина. Причём США, Нидерланды и Украина являются непосредственными участниками этой международной антироссийской провокации и не желают принимать возражения Куала-Лумпура. Там же отлично понимают и уже давно знают, что идёт нечестная игра, и Запад хочет обвинить невиновного — Россию. По той же схеме, как это было сделано с Ливией в «деле Локерби» в 1988 году: чтобы «раскурить» Москву на большие деньги с целью выплаты «компенсаций» и повлиять в нужную сторону, изменить её политику, заставить встать на путь Муаммара Каддафи и его режима.

Премьер-министр Малайзии не исключил, что обсудит тему MH17 в ходе сегодняшней встречи с президентом России Владимиром Путиным: «Если зайдёт речь, конечно. Но не думаю, что мы можем как-то повлиять на ситуацию сейчас… Посмотрим, что будет дальше».

Как понимать эти слова? Очень просто: Мохамад прекрасно знает, что Россия ни в чём не виновата. Её просто хотят сломать по примеру Ливии. И эта технология опасна для любой неудобной чем-то для Запада страны, включая саму Малайзию, предыдущие власти которой по примеру Сеула, причастного к аналогичным антисоветским провокациям с авиалайнерами Южной Кореи в 1978 году (Карелия) и 1983 году (Сахалин), приняли в ней пассивное участие.

Уничтожение MH17 в небе Донбасса — антироссийская провокация, удавшаяся лишь наполовину. Фото: www.globallookpress.com

Однако предъявить в лоб обвинение Западу и Украине в том, что они нагло шельмуют Россию (буквально накануне ВЭФ появились доказательства, что голландцы «схимичили» с одним из «чёрных ящиков» малайзийского «Боинга», чтобы скрыть причину его гибели), он тоже не может. Потому что Малайзии, а возможно, и ему самому, политику, к которому у глобалистов и без того так много претензий, этого уж точно не простят.

Вот и приходится говорить Мохамаду: «Посмотрим, что будет дальше». То есть соглашаться на формальное малайзийское участие в насквозь политизированном «расследовании», в котором от Куала-Лумпура ничего не зависит и требуется только одно — поддержать выдвигаемые против России лживые обвинения. Последнее Малайзия при Мохамаде, политике, известном своей смелостью, честностью, принципиальностью, делать не будет, и Москва это, похоже, ценит, не требуя большего, ибо не желает Малайзии и её лидеру зла в этом жестоком мире.

Дела говорят лучше слов

Если отбросить в сторону слова и просто посмотреть, как ведут себя по отношению друг к другу Россия и Малайзия и их лидеры, можно констатировать следующее: это совершенно дружественные и даже доверительные отношения. А ведь такое было бы просто невозможно, если бы между Москвой и Куала-Лумпуром действительно лежал уничтоженный при содействии России огромный гражданский «Боинг» и сотни смертей, в том числе малайцев. Ради продолжения закупок Россией малайзийского пальмового масла Куала-Лумпур не стал бы так себя вести.

В ходе общения с Путиным во Владивостоке, куда не поленился прилететь 94-летний Мохамад, он заявил, что был бы рад приезду с визитом российского президента в Малайзию.

По его словам, «это стало бы продолжением диалога, который мы ведём». Мохамад также заявил о готовности способствовать увеличению присутствия России в Юго-Восточной Азии и продолжать закупки российской военной техники. На что Путин, согласно RT, сказал: «Мы очень рады, что отношения между нашими странами развиваются так позитивно». Он подчеркнул, что Малайзия является приоритетным партнёром России в Азии.

Не лучшее ли это разоблачение раздающихся на Западе обвинений России в уничтожении малайзийского «Боинга», которые в последнее время, не имея никаких на то объективных данных, пытаются «подкрепить», похищая с помощью украинских спецслужб якобы важных «свидетелей», чтобы с помощью всем известных методов заставить этих людей оговорить себя и Россию?