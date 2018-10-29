Премьер, лишивший украинцев надежд на удешевление газа, рассказал о будущем «Нафтогаза»

Глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил о разделении «Нафтогаза» на две компании. По словам премьера, это является неизбежностью из-за требований европейских представителей.

Как отметил Гройсман, согласно законодательству ЕС, одна из компаний должна заниматься добычей газа, вторая – транспортировкой и хранением голубого топлива.

«Таково требование Европейского Союза, и если мы хотим стать единственной частью энергетического сообщества, энергетической системы, должны пойти на этот шаг», - отметил политик, добавив, что пока не определено, каким образом будет совершено дробление компании.

Ранее Владимир Гройсман заявил, что чаяния украинцев на снижение цен на газ являются нереалистичными.

«Мы сделали всё, чтобы вообще снять с повестки дня вопрос цены на газ. Но это нереально», — заметил он.

Премьер Украины ранее отметил, что активно занимается этой и другими проблемами государства. Гройсман также сказал, что хотел бы сам себе пожелать выспаться, так как над другими задачами он уже «активно работает», передает «Газета.ру».