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Премьер Латвии: Коронавирус? Пфф, да только на пользу

13 июня 2020, 12:00  •  105 • Аналитика
© Depositphotos / ingus.kruklitis.gmail.com
Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия
Латвия отменила режим ЧС и юридически вернулась в обычное русло. Впрочем, как раз юридические последствия этого форс-мажора пока неясны. Но пока можно смело сказать, что введен он был вовремя. Цифры и правда – хорошие. У соседей чуть хуже. Но Эстония вначале поймала массовое заражение из-за международных спортивных соревнований, а Литва более многочисленна и более активна на трудовом рынке Европы. Собственно, это позволяет латвийским властям гордо нести лицо: мы справились, всем спасибо, все свободны.
Свободных и вправду стало много. Официально – 8,4%. Добавьте сюда тех, кто обычно работает за пределами республики, а сейчас в пределах республики сидит и ждет открытия. Только не дверей биржи, а границ. Но премьер Кришьянис Кариньш преисполнен оптимизма. Мы, говорит, так хорошо поработали, столько всего приняли, что теперь выйдем из кризиса еще более сильными и богатыми.
Ну с "сильными" – ладно, какие тут вопросы, не о чем спорить. Хотя, казалось бы, куда сильнее-то – и так монстры. А вот с "богатыми" – интереснее. Евродяди в еврокабинетах считают убытки и говорят о возвращении на допандемийный уровень экономик в 2021 или 2022 годах (прогнозы разнятся в зависимости от должности и природного оптимизма). Франция в минусе, Италия с Испанией – тем более, даже Германия считает убытки. А Латвия уже начала считать доходы.
Понятно, что у премьера кружится голова от выделенных средств: 6% от ВВП Латвии. Часть, правда, придется отдавать, но не скоро. К тому моменту Кариньша на посту главы правительства уже не будет. В общем – ешьте, потом за вас заплатят другие. Чем не повод для оптимизма. Можно предположить, что республику ждут новые политические инициативы – по делу или как всегда. Хотя, конечно, премьер мог бы и поаккуратнее выразиться: если станем "богаче", чем были, значит "помощи" дают больше, чем нужно. Но это арифметика. А Кариньш занимается мотивацией общества.
И там есть куда. Каждый второй латвиец, согласно европейскому опросу, потерял в доходах (кстати, больше всех потеряли… греки!, которых эпидемия фактически миновала – учитесь, как деньги просить надо). С учетом, скажем так, сильно ограниченных возможностей экономики республики, каким образом доходы будут восстанавливаться – пока можно… нет, не догадываться – мечтать.
А страна, конечно, станет богаче. Ну, какая-то ее часть точно. Вот будущее страны – чуток наоборот: ему выставят счет. В общем, не было бы счастья, да коронавирус помог.
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