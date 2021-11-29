Премьер Латвии Кариньш рассказал о гибридных угрозах и пригрозил Москве из-за Украины

Политик Латвии решил порассуждал о перспективах Евросоюза, который со всех сторон обрастает кризисами. В одном из них, по мнению премьер-министра, участвует и Россия.

Премьер-министр Латвии Кришьянс Кариньш выступил с заявлением, что ЕС нужно обратить внимание на три угрозы, которые происходят на ее территории. Первая связана с миграционным кризисом на границе Белоруссии и Латвии, Литвой и Польшей, а другая – это российские военные на границе с Украиной.

При этом премьер Латвии уверен, что Россия участвует в этом конфликте и призвал страны НАТО обратить на ситуацию пристальное внимание.

Важно, чтобы Европейский союз и НАТО следили за ситуацией у границ Украины и дали России сигнал, что в случае эскалации ожидаются очень чёткие последствия, — сказал Кариньш на пресс-конференции в Риге после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Видимо, это связано с недавними заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, который в своей пламенной речи неожиданно сказал, что Россия собирается устроить государственный переворот в стране. Поэтому лидер братской страны призвал опровергнуть, что русские готовятся к вторжению в страну, - напоминает РИА Новости.