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Премьер Латвии Кариньш рассказал о гибридных угрозах и пригрозил Москве из-за Украины

29 ноября 2021, 03:15  •  99 • Политика
Политик Латвии решил порассуждал о перспективах Евросоюза, который со всех сторон обрастает кризисами. В одном из них, по мнению премьер-министра, участвует и Россия.
Премьер-министр Латвии Кришьянс Кариньш выступил с заявлением, что ЕС нужно обратить внимание на три угрозы, которые происходят на ее территории. Первая связана с миграционным кризисом на границе Белоруссии и Латвии, Литвой и Польшей, а другая – это российские военные на границе с Украиной.
При этом премьер Латвии уверен, что Россия участвует в этом конфликте и призвал страны НАТО обратить на ситуацию пристальное внимание.
Важно, чтобы Европейский союз и НАТО следили за ситуацией у границ Украины и дали России сигнал, что в случае эскалации ожидаются очень чёткие последствия, — сказал Кариньш на пресс-конференции в Риге после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Видимо, это связано с недавними заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, который в своей пламенной речи неожиданно сказал, что Россия собирается устроить государственный переворот в стране. Поэтому лидер братской страны призвал опровергнуть, что русские готовятся к вторжению в страну, - напоминает РИА Новости.

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