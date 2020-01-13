Премьер Крыма призвал Украину «очнуться от пещерной русофобии»

Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк призвал Украину принять нежелание полуострова возвращаться в состав республики и «очнуться от пещерной русофобии». Об этом он сказал в интервью «РИА Новости», опубликованном 13 января.

«Киевской власти и всему обществу нужно трезво оценить ситуацию, очнуться от майданного морока и пещерной русофобии, осознать, что Крым вышел из состава Украины раз и навсегда, по собственному желанию и в соответствии с международным правом», — сказал он.

Также Гоцанюк отметил необходимость завершения конфликта в Донбассе и призвал провести суд над военными преступниками.

«Нельзя лишать людей родного языка, культуры, веры и традиций, преследовать за инакомыслие и гражданскую позицию. Из украинской политической повестки должны исчезнуть нацистские идеи, призывы к ненависти и вражде, поощрение экстремизма», — добавил крымский премьер.

По мнению Гоцанюка, только решение этих вопросов поможет киевским властям заслужить уважение и доверие граждан и восстановить «дружеские двусторонние отношения».

Также в интервью Гоцанюк рассказал о работе крымских властей по восстановлению авиасообщения с другими странами и расширению географии внутренних рейсов.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% — Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина итоги референдума не признает. Так, ранее в январе Киев передал российскому МИДу ноту протеста в связи с визитом на полуостров президента РФ Владимира Путина. Ноту Киеву вернули без рассмотрения.