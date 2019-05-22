Премьер, которому не стыдно: Тезка Зеленского начинает разваливать правительство

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман намерен с 22 мая подать в отставку, что по законам республики означает отставку всего правительства. О своем решении тезка нового украинского лидера объявил в понедельник, через несколько после инаугурации главы государства.

"Я принял решение в среду подать в отставку после заседания правительства", - заявил Гройсман на брифинге в Киеве.

В случае отставки премьера Верховная рада, роспуск которой назначен на 21 июля, формирует новый состав правительства в сроки и в порядке, которые определены Конституцией.

При этом Владимир Гройсман намерен баллотироваться в новый состав парламента. По его словам, за те три года, пока он был на посту премьера, ему не стыдно перед гражданами.

"За три года мне не стыдно за то, как мы реагировали на вызовы, которые были перед нами, - отметил он, передает ТАСС.

Он выразил уверенность, что в новом парламенте совместно со своими единомышленниками сможет сформировать "профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать страну успешной".

Чем запомнился?

Уходящий в отставку премьер-министр заступил на этот пост 14 апреля 2016 года, сменив своего предшественника Арсения Яценюка. Как пишут украинские СМИ, на момент вступления в должность выходец из Винницы воспринимался как человек Петра Порошенко.

В качестве вице-премьера Гройсман стал автором реформы децентрализации. Реформу он продолжил и в новом статусе, а также начал проводить неоднозначные пенсионную, медицинскую и образовательную реформы.

Стоит особо отметить дерзкие высказывания Гройсмана в отношении России. На заседании украинского кабмина неделю назад премьер-министр пообещал введение новых рестрикций против России.

"Сегодня мы примем решение о введении зеркальных санкций против РФ, мы введем эмбарго в качестве ответа на те товары, которые мы сегодня или производим на Украине, или можем их заменить", - заявлял он.

Не понравилось украинскому премьеру и то, что Россия ввела упрощенную процедуру для получения российского гражданства жителями народных республик Донбасса.

В частности, тогда Владимир Гройсман заявил, что кабмин примет решение, согласно которому выданные на территории Донбасса паспорта РФ будут считаться незаконными. Но эти угрозы не подействовали, и в Кремле подчеркнули, что не намерены отказываться от упрощенной процедуры выдачи паспортов России жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Не исключено, что выпады в адрес России были, в том числе использованы для самопиара. Как сообщает NewsOne, Гройсман, помимо прочего, не гнушался пиариться за госсчет: на его рекламные борды под видом социальной рекламы налогоплательщики отдали 12 миллионов гривен. Впрочем, цена бордов несравнима с той суммой, которую Украина потратила на проект "Стена" его предшественника Арсения Яценюка. По данным СМИ, сумма затрат оценивается в 1,3 миллиарда гривен.

За тарифы

Впрочем, вместо бордов Гройсман сумел запомниться украинцам тем, что как раз при нем несколько раз повышались тарифы на газ. Попытавшись публично бодаться с "Нафтогазом" и требуя от компании снижать тарифы, стоимость газа для простых украинцев все равно была повышена.

На фоне задранных по требованию МВФ тарифов самого Гройсмана в ряде СМИ даже прозвали "коммунальным мироедом". При этом сам Гройсман убежден, что его действия с шокирующими для населения платежками были правильными.

Так, на днях он предостерег Зеленского от снижения коммунальных тарифов. По его словам, снижение тарифов приведет страну к финансовому кризису.