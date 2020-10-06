Премьер Киргизии подал в отставку. Его место занял освобождённый протестующими оппозиционер

Информацию об отставке Боронова уже подтвердили в правительстве. Премьер подал соответствующее заявление на имя президента.

Временно исполняющим обязанности главы правительства стал оппозиционный политик Садыр Жапаров, которого протестующие освободили из колонии в ночь на 6 октября. Такое решение приняли во вторник киргизские депутаты, сообщает портал Kg24.

Напомним, что в 2013 году участники митинга в поддержку Жапарова схватили Эмильбека Каптагаева, который на тот момент занимал должность полпреда правительства в Иссык-Кульской области, и затолкали его в автомобиль. За что Жапаров в 2017 году был приговорён к 11 годам тюрьмы по обвинению в захвате заложников. Впоследствии сторонники Жапарова неоднократно требовали освободить осуждённого политика. Когда это произошло в ночь на 6 октября, они встретили бывшего узника возгласами "Садыр - президент!".

Беспорядки в Киргизии вспыхнули после того, как на парламентских выборах большинство мест заняли представители южных регионов. Впоследствии ЦИК признал выборы недействительными. Тем временем протестующие начали захватывать предприятия золотодобывающей промышленности по всей стране.