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Премьер Киргизии подал в отставку. Его место занял освобождённый протестующими оппозиционер

06 октября 2020, 22:35  •  32 • Политика
Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку в связи с парламентским скандалом. Его место занял оппозиционер Садыр Жапаров, который был освобождён сторонниками из колонии в ночь протестов.
Информацию об отставке Боронова уже подтвердили в правительстве. Премьер подал соответствующее заявление на имя президента.
Временно исполняющим обязанности главы правительства стал оппозиционный политик Садыр Жапаров, которого протестующие освободили из колонии в ночь на 6 октября. Такое решение приняли во вторник киргизские депутаты, сообщает портал Kg24.
Напомним, что в 2013 году участники митинга в поддержку Жапарова схватили Эмильбека Каптагаева, который на тот момент занимал должность полпреда правительства в Иссык-Кульской области, и затолкали его в автомобиль. За что Жапаров в 2017 году был приговорён к 11 годам тюрьмы по обвинению в захвате заложников. Впоследствии сторонники Жапарова неоднократно требовали освободить осуждённого политика. Когда это произошло в ночь на 6 октября, они встретили бывшего узника возгласами "Садыр - президент!".
Беспорядки в Киргизии вспыхнули после того, как на парламентских выборах большинство мест заняли представители южных регионов. Впоследствии ЦИК признал выборы недействительными. Тем временем протестующие начали захватывать предприятия золотодобывающей промышленности по всей стране.

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