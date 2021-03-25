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Премьер Канады не побоялся выдать неприятную Западу правду о Путине: "Сказать всё"

25 марта 2021, 09:55  •  215 • Политика
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не побоялся и выдал своё правдивое мнение о президенте России Владимире Путине, которое вряд ли будет приятно Западу. В частности, Трюдо считает, что Путину "не особенно интересно, что о нём думают Запад и Канада".
Свою точку зрения о президенте России Владимире Путине высказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью интернет-радиостанции SiriusXM. Он основывался на своих встречах с российским лидером за последние пять лет, что находится в должности премьера.
Политик постарался максимально честно рассказать о личных ощущениях о президенте России. Но, судя по его словам, такая правда вряд ли понравится Западу.
"По ощущению, он (Путин) может посмотреть на тебя и сказать всё, что ему будет удобно в любой момент", - высказался Трюдо.

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