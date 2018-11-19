Премьер Израиля стал главой Минобороны: Нетаньяху получил в свои руки уже четвертый министерский портфель

Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля. Это уже четвертый министерский портфель в руках главы правительства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 18 ноября, вступил в должность министра обороны страны. Это уже четвертый министерский портфель, который находится в руках главы правительства Израиля.

Он отметил, что вступает на эту ответственную должность в период, когда звучит много критики в адрес политики страны в области безопасности. При этом Нетаньяху призвал политические силы к солидарности, так как безопасность страны находится вне политики и личных интересов.

«В этот период нельзя разваливать правительство, нельзя проводить выборы», - сказал израильский премьер в телеобращении к нации.

Напомним, что должность министра обороны Израиля освободилась в связи с выходом партии «Наш дом - Израиль» из правящей коалиции. Причиной ухода стала «недостаточно жесткая» политика правительства в отношении сектора Газа. Стоит отметить, что теперь в руках Нетаньяху находится аж 4 министерских портфеля. В их число входят министерство обороны, иностранных дел, здравоохранения, а также репатриации и интеграции.