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Премьер Израиля стал главой Минобороны: Нетаньяху получил в свои руки уже четвертый министерский портфель

19 ноября 2018, 05:39  •  42 • Политика
Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля. Это уже четвертый министерский портфель в руках главы правительства.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 18 ноября, вступил в должность министра обороны страны. Это уже четвертый министерский портфель, который находится в руках главы правительства Израиля.
Он отметил, что вступает на эту ответственную должность в период, когда звучит много критики в адрес политики страны в области безопасности. При этом Нетаньяху призвал политические силы к солидарности, так как безопасность страны находится вне политики и личных интересов.
«В этот период нельзя разваливать правительство, нельзя проводить выборы», - сказал израильский премьер в телеобращении к нации.
Напомним, что должность министра обороны Израиля освободилась в связи с выходом партии «Наш дом - Израиль» из правящей коалиции. Причиной ухода стала «недостаточно жесткая» политика правительства в отношении сектора Газа. Стоит отметить, что теперь в руках Нетаньяху находится аж 4 министерских портфеля. В их число входят министерство обороны, иностранных дел, здравоохранения, а также репатриации и интеграции.

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