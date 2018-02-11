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Премьер Израиля провел телефонные переговоры с Путиным

11 февраля 2018, 00:09  •  138 • В России

В субботу, 10 февраля, появилась информация о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Как отмечается в сообщении пресс-службы главы правительства еврейского государства, в ходе этой беседы Нетаньяху заявил о «праве и обязанности» его страны защищаться от атак из Сирии.

«Некоторое время назад я говорил с российским президентом Владимиром Путиным. В разговоре я подтвердил наше право и обязанность защищаться от атак с территории Сирии»,- приводит слова израильского премьера его пресс-служба.

Кроме того, собеседники договорились о продолжении координации между военными двух стран во избежание конфликтных ситуаций в Сирии.

А чуть позднее в Кремле подтвердили, что в субботу действительно состоялся телефонный разговор между Нетаньяху и Путиным, в ходе которого обсуждалась «ситуация вокруг действия израильских Военно-воздушных сил (ВВС), нанесших ракетные удары по целям на территории Сирии».

«Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Отметим, беседа двух лидеров состоялась на фоне резкого обострения ситуации на сирийско-израильской границе. Ранее в субботу там был сбит иранский беспилотник, который, как утверждают в Израиле, вторгся в воздушное пространство страны из Сирии. В ответ на это «вторжение» израильская авиация разбомбила несколько иранских объектов в САР. При этом еврейское государство потеряло один истребитель F-16.

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