Премьер Италии заявил об отставке. Но политолог уверена, что он останется: "Перспектива такая..."

Доктор политических наук, профессор кафедры международной дипломатии МГИМО Татьяна Зонова прокомментировала заявление председателя совета министров Италии Джузеппе Конте, который официально сообщил о намерении оставить должность.

Предполагается, что скоро он направит соответствующее обращение президенту республики Серджо Маттарелле. Он, в свою очередь, определит, стоит ли давать Конте возможность создать новое, уже третье правительство - либо необходимо провести новые выборы.

Зонова в беседе с корреспондентом канала Царьград обратила внимание, что Италия в настоящее время переживает массу проблем - политических, экономических, а также связанных с пандемией коронавируса.

Второе правительство Конте отвечает за борьбу с пандемией и за то, какие средства будут получены страной на дальнейшее развитие от ЕС. Конечно, никто не хотел кризиса. Но единственным, кто выступил против правительства по определённому бюджетному вопросу, был бывший лидер демократической партии, покинувший её, и экс-премьер-министр Маттео Ренци. Он и спровоцировал этот кризис. Он создал свою партию "Живая Италия", но она осталась в меньшинстве, она собирает очень мало голосов. Однако его желание быть всё время на политической арене и, возможно, даже на будущих выборах привело к кризису, который сейчас испытывают почти все политические силы в стране, - пояснила эксперт.

Что касается нынешней отставки Конте, то всё, скорее всего, обернётся формированием третьего правительства. С высокой долей вероятности Маттарелла примет именно такое решение, считает собеседница "Первого русского".