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Премьер Италии заявил об отставке. Но политолог уверена, что он останется: "Перспектива такая..."
28 января 2021, 05:40 • 89 • В мире
Премьер Италии Джузеппе Конте официально заявил о своей отставке. Но политолог Татьяна Зонова уверена, что он всё же останется на посту: "Перспектива такая…" По её мнению, президент страны примет решение о формировании нового, уже третьего правительства Конте.
Доктор политических наук, профессор кафедры международной дипломатии МГИМО Татьяна Зонова прокомментировала заявление председателя совета министров Италии Джузеппе Конте, который официально сообщил о намерении оставить должность.
Предполагается, что скоро он направит соответствующее обращение президенту республики Серджо Маттарелле. Он, в свою очередь, определит, стоит ли давать Конте возможность создать новое, уже третье правительство - либо необходимо провести новые выборы.
Зонова в беседе с корреспондентом канала Царьград обратила внимание, что Италия в настоящее время переживает массу проблем - политических, экономических, а также связанных с пандемией коронавируса.
Что касается нынешней отставки Конте, то всё, скорее всего, обернётся формированием третьего правительства. С высокой долей вероятности Маттарелла примет именно такое решение, считает собеседница "Первого русского".
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