Премьер Италии объявил об отставке: Президента поставили перед выбором

О решении покинуть пост премьера Конте объявил во вторник, передаёт Corriere della Sera. В ближайшее время он передаст прошение об отставке президенту Италии Серджо Маттарелле.

Главе государства, в свою очередь, предстоит решить, позволить ли Конте сформировать новое правительство или же организовать в стране новые выборы. Итальянские эксперты предполагают, что Маттарелла больше склоняется к тому, чтобы выборы не проводить и позволить Конте в третий раз сформировать правительство.