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Премьер Италии объявил об отставке: Президента поставили перед выбором

26 января 2021, 15:10  •  86 • Политика
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте официально объявил об уходе в отставку. Президента страны Серджо Маттареллу поставили перед выбором: позволить Конте сформировать новое правительство или же организовать в стране новые выборы.
О решении покинуть пост премьера Конте объявил во вторник, передаёт Corriere della Sera. В ближайшее время он передаст прошение об отставке президенту Италии Серджо Маттарелле.
Главе государства, в свою очередь, предстоит решить, позволить ли Конте сформировать новое правительство или же организовать в стране новые выборы. Итальянские эксперты предполагают, что Маттарелла больше склоняется к тому, чтобы выборы не проводить и позволить Конте в третий раз сформировать правительство.

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