Премьер Италии Джузеппе Конте объявил об отставке

Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте сегодня утром объявил министрам о своем решении покинуть занимаемый пост. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

В ближайшее время Конте должен передать прошение об отставке президенту Италии Серджо Маттарелле. Глава государства должен решить, будут ли в стране проведены новые выборы, или у Конте будет возможность сформировать новое правительство.

О том, что Конте планирует покинуть занимаемую должность, стало известно 25 января. Считается, что причиной отставки стали разногласия в правящей коалиции.

По данным итальянских СМИ, Маттарелла не намерен проводить выборы и намерен поручить Конте в третий раз сформировать правительство. Перед этой процедурой президент Италии хочет убедиться, что премьер-министр получит большинство голосов в парламенте.

Считается, что в ближайшее время Маттарелла проведет встречи с представителями политических партий Италии, после чего будет объявлено окончательное решение.

Действующий состав правительства, сформированный Конте, прошел торжественную церемонии присяги в сентябре 2019 года. В состав новой правящей коалиции тогда вошли «Движение пяти звезд» и Демократическая партия, которые до этого были не готовы сотрудничать.