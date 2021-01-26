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Премьер Италии Джузеппе Конте объявил об отставке

26 января 2021, 17:55  •  104 • Политика
Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте сегодня утром объявил министрам о своем решении покинуть занимаемый пост. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.
В ближайшее время Конте должен передать прошение об отставке президенту Италии Серджо Маттарелле. Глава государства должен решить, будут ли в стране проведены новые выборы, или у Конте будет возможность сформировать новое правительство.
О том, что Конте планирует покинуть занимаемую должность, стало известно 25 января. Считается, что причиной отставки стали разногласия в правящей коалиции.
По данным итальянских СМИ, Маттарелла не намерен проводить выборы и намерен поручить Конте в третий раз сформировать правительство. Перед этой процедурой президент Италии хочет убедиться, что премьер-министр получит большинство голосов в парламенте.
Считается, что в ближайшее время Маттарелла проведет встречи с представителями политических партий Италии, после чего будет объявлено окончательное решение.
Действующий состав правительства, сформированный Конте, прошел торжественную церемонии присяги в сентябре 2019 года. В состав новой правящей коалиции тогда вошли «Движение пяти звезд» и Демократическая партия, которые до этого были не готовы сотрудничать.

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