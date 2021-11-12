Премьер Грузии в грубой форме отказал Зеленскому в просьбе о Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

В Тбилиси указали на деструктивные и провокационные действия экс-лидера нации, несущие угрозу государству

Президент Незалежной Владимир Зеленский получил ответ в грубой форме от премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на просьбу о допуске к арестованному в Тбилиси политику Михаилу Саакашвили украинских медиков. Главе киевского режима указали на тот факт, что бывший грузинский лидер находится в равных условиях с другими тысячами заключенных.

Данный диалог состоялся ранее в пятницу, 12 ноября, по телефону, инициатором звонка выступил именно Владимир Александрович. Президент сам поведал о своем разговоре в Сети, однако упустил подробности и не сообщил, каков получил ответ от визави.

Между тем, как пишет издание "Взгляд", Гарибашвили заявил Зеленскому, что "о здоровье бывшего президента заботятся профессиональные грузинские врачи высокой квалификации".

Также грузинский премьер заметил, что Михаил Николозович наравне с другими заключенными, которых в Республике около 10 тыс. человек, "находится под круглосуточным мониторингом и получает необходимую медицинскую помощь". К нему "допускаются адвокаты, члены семьи, депутаты, уже совершено более 100 визитов".

Кроме того, Гарибашвили не преминул сообщить о вопиющем поведении грузино-украинского гражданина во время его перевода из камеры в тюремную клинику. Саакашвили "оказал сопротивление, нанес физическое и моральное оскорбление сотрудникам учреждения и врачам", подчеркнул глава правительства Грузии.

Он оценил действия экс-главы Одесской ОГА как незаконные, провокационные, деструктивные, которые несут угрозу стабильности государства и добавил, что "неприемлемо вмешательство гражданина Украины во внутренние дела Грузии".

Накануне в соцсетях распространились видеокадры из тюремной клиники, на которых можно увидеть, как пан Саакашвили пытается сопротивляться охранникам, которые доставили его в медучреждение, разбрасывает оборудование в палате и бесконечно произносит фамилию "Путин".

Вчера же Тбилисский городской суд назначил на 15 ноября очередной процесс над экс-президентом страны. Теперь речь идет о растрате госсредств в размере свыше $2,7 млн.