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Премьер Грузии отправился с официальным визитом на Украину

12 декабря 2019, 09:24  •  74 • Украина
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отправился с официальным визитом на Украину.
 
Twitter © @GakhariaGiorgi
 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации грузинского правительства.

«В рамках визита состоится встреча премьер-министра Грузии с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава правительства также встретится с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым», — указывается в заявлении.

Также Гахария примет участие в саммите глав правительств стран — участниц ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. — RT), который в этом году проходит в Киеве.

Гахария официально вступил в должность премьер-министра Грузии 9 сентября.

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