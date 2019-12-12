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Премьер Грузии отправился с официальным визитом на Украину
12 декабря 2019, 09:24 • 74 • Украина
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отправился с официальным визитом на Украину.
Twitter © @GakhariaGiorgi
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации грузинского правительства.
«В рамках визита состоится встреча премьер-министра Грузии с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава правительства также встретится с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым», — указывается в заявлении.
Также Гахария примет участие в саммите глав правительств стран — участниц ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. — RT), который в этом году проходит в Киеве.
Гахария официально вступил в должность премьер-министра Грузии 9 сентября.
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