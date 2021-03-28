Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее ...
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
"Наша страна врет": ученый рассказал правду о войне в Сирии
Газпром поставил окончательную точку в спорах о финале "Северного потока - ...
Главная / Политика

Премьер Греции, припомнив историю перед Мишустиным, вызвал восторг: "Бальзам на душу!"

28 марта 2021, 06:40  •  284 • Политика
Премьер-министр Греции, припомнив историю, вызвал восторг. Юлия Витязева указала на интересный фрагмент в совместном заявлении политиков по итогам переговоров: "Бальзам на душу!"
Обозреватель информагентства News Front Юлия Витязева обратила внимание на примечательный момент в совместном заявлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина и его коллеги из Греции Кириакоса Мицотакиса.
Так, на этой неделе председатель российского правительства побывал на праздновании 200-летней годовщины греческой революции в Афинах.
В ходе официального визита Мишустин встретился с премьер-министром Греческой Республики. По итогам этих переговоров они составили совместное заявление.
Витязева поместила скрин фрагмента документа в своём Telegram-канале. Она особо выделила часть, где говорится, что связи между странами окрепли с началом революции 1821 года.
"Это было естественно, так как на территории Российской Империи родилась "Филики этерия" - в Одессе", - подчёркивается в тексте.
"Просто бальзам на душу!" - Написала Витязева.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



284
Источник
Похожие новости
27 марта 2021, 18:45
"Убийцы "Панциря" появились над Чёрным морем: Украинцы забыли лишь об одном
27 марта 2021, 18:45
Китай не стерпел давления Запада и разразился ударами. Досталось Канаде и США
27 марта 2021, 22:25
На Украине новая волна истерии из-за Крыма. Дошло до угроз: Киев остудили неожиданным сравнением
27 марта 2021, 22:25
Путин рассказал, что сделал после вакцинации: "На всякий случай"
27 марта 2021, 18:45
В Белоруссии новое обострение? Ситуацию прояснили в МВД страны
27 марта 2021, 20:35
Илон Маск собрался уничтожить Землю? В идее миллиардера увидели угрозу для всего живого
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 марта 2021, 22:25
Путин рассказал, что сделал после вакцинации: "На всякий случай"
28 марта 2021, 02:05
Взгляд на коллапс в Суэцком канале из космоса: Снимок с МКС "прислал" русск...
27 марта 2021, 23:15
«У нас должна быть аналогичная инициатива»: зачем Байден предложил скопировать китайс...
28 марта 2021, 03:55
Саботаж? Русские начали важную операцию в Сирии, но Анкара опять взялась за своё
28 марта 2021, 01:05
«Рассуждает о чужой территории»: в РФ ответили на угрозу вице-премьера Украины из-за ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 марта 2021, 04:00
Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят"
27 марта 2021, 01:20
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
26 марта 2021, 07:00
"Всё о войне?": Пушков сделал серьёзное предупреждение зарвавшемуся преемнику Турчинова
22 марта 2021, 04:00
На столе Путина в тайге разглядели секретное послание Байдену
24 марта 2021, 00:00
"Шо цэ такэ?": Известная актриса разоблачила в прямом эфире сенсации "медийных клоунов"
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бунтарями
27 марта 2021, 13:15
Путин напугал Байдена и Вашингтон, а Лавров уничтожил Брюссель. Свежие СМИ Запада о России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.