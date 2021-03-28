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Премьер Греции, припомнив историю перед Мишустиным, вызвал восторг: "Бальзам на душу!"
28 марта 2021, 06:40 • 284 • Политика
Премьер-министр Греции, припомнив историю, вызвал восторг. Юлия Витязева указала на интересный фрагмент в совместном заявлении политиков по итогам переговоров: "Бальзам на душу!"
Обозреватель информагентства News Front Юлия Витязева обратила внимание на примечательный момент в совместном заявлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина и его коллеги из Греции Кириакоса Мицотакиса.
Так, на этой неделе председатель российского правительства побывал на праздновании 200-летней годовщины греческой революции в Афинах.
В ходе официального визита Мишустин встретился с премьер-министром Греческой Республики. По итогам этих переговоров они составили совместное заявление.
Витязева поместила скрин фрагмента документа в своём Telegram-канале. Она особо выделила часть, где говорится, что связи между странами окрепли с началом революции 1821 года.
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