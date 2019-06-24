Премьер Франции уступил Медведеву свое кресло

В понедельник премьер Дмитрий Медведев совершил стремительный визит в Нормандию - он приехал туда на один день. В городе Гавр премьера поджидал его французский коллега Эдуар Филипп, вступивший в эту должность два года назад. С глазу на глаз премьеры встретились впервые, до этого общались лишь по телефону.

Французы любят всевозможную символику, и выбор на Гавр (чаще всего официальные переговоры проходят в Париже) пал не случайно. Эдуар Филипп на продолжении семи лет был мэром этого города. К тому же Гавр - побратим с Санкт-Петербургом, родиной Дмитрия Медведева. В Гавре бывал Петр I. А еще с пятиэтажных домов Гавра (город отстроили заново после войны) были «срисованы» советские «хрущевки».

Одна из целей поездки Медведева в Гавр - вернуть отношения с французскими властями на докризисный уровень. А эти отношения всегда считались особенными. Например, Франция - единственное европейское государство, с которым у России есть межправительственная комиссия, возглавляемая премьер-министрами. Правда, по решению французов после конфликта на Украине и введения санкций работа комиссии была «заморожена».

А вот экономические отношения России с Францией уже стали «оттаивать». По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами увеличился на 11,2 процентов, а российский экспорт - на 31,1 процентов. По объему инвестиций Франция занимает седьмое место в списке стран-партнеров России и пятое среди членов Евросоюза. В России работают больше 500 компаний с французским капиталом.

Эдуар Филипп лично встретил Медведева в аэропорту. После этого они отправились в мэрию Гавра. Вначале заглянули на 17-й этаж 60-метровой башни мэрии (там находится смотровая площадка), а потом поднялись на этаж выше и приступили к переговорам. Эдуар Филипп предложил Медведеву занять свое бывшее кресло, правда, всего на несколько часов. Медведев приглашение принял. А российские журналисты, наблюдавшие за этой сценой, конечно, тут же подумали о грузинской «мебельной революции» - как бы чего не вышло. По счастью, французы в отличие от грузин оказались гостеприимнее.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи. Фото Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Филипп, глядя на Медведева в кресле мэра Гавра, с улыбкой заметил: «На протяжении тех лет, что я был мэром города, я принимал своих гостей, будучи на вашем месте. Сегодня мне так странно..., так приятно вас видеть на этом месте».

- Я рад, что встреча с самого начала получилась не засушенной, не протокольной, - признался потом Медведев журналистам.

На переговорах обсуждали развитие экономического сотрудничества. Как рассказал Эдуар Филипп, Франция хотела бы участвовать в национальных проектах России.

- Россия для нас неотъемлемый партнер, - заявил Филипп.

При этом, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что Франция не собирается размораживать политические форматы общения с Россией, в том числе работу межправкомиссии.

- Мы считаем это ошибочным. Нельзя замораживать каналы общения и прерывать контакты, это наказание для самих себя. Даже во времена холодной войны при жестких идеологических рамках никогда не блокировались форматы диалога. США применяли санкции, но общение сохранялось на всех уровнях. Но не мы блокировали нынешние форматы и не нам их восстанавливать, - заявил Медведев.

Обсуждали на переговорах и международные темы - ситуацию на Украине и в Иране.

- Избрание на Украине нового президента открывает новые возможности для переговоров. Франция и Германия настроены продвигать нормандский формат, - заявил французский премьер.

- Я сказал, что, на мой взгляд, новое руководство Украины пока никак себя не проявило. Но во всяком случае не упущены возможности для того, чтобы восстановить правильное понимание минского процесса, использовать наиболее удачные элементы нормандского формата, ну и двигаться в сторону общего успокоения ситуации нашего ближайшего соседа - я имею в виду на территории Украины, - заявил Медведев.