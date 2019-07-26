Премьер Джонсон потерпел первое поражение

Автор:

Латышев Сергей

Евросоюз отверг главное требование нового британского премьера Бориса Джонсона – пересмотр сделки по Brexit. Об этом сообщил по телефону главе британского кабинета министров председатель Еврокомиссии (ЕК – правительства ЕС) Жан-Клод Юнкер.

Как говорится в пресс-релизе Еврокомиссии, Юнкер подтвердил позицию ЕС, что имеющееся соглашение является «лучшей и единственно возможной сделкой». При этом председатель ЕК указал, что Брюссель «готов сотрудничать» с Британией в том, чтобы изменить политическую декларацию о будущих отношениях, которая не является юридически обязывающим документом.

То есть с фразами и словами в Брюсселе поиграть готовы, чтобы в Лондоне не создалось впечатления, что ЕС ушёл в полный отрицал и хочет примерно наказать англичан за «развод» с ЕС, но не более того. Сложнейшую комплексную сделку, над которой стороны упорно работали несколько лет, по требованию политика, который, судя по всему, оказался во главе Британии совсем ненадолго, Брюссель пересматривать, конечно, не будет.

Как Бориса щёлкнули по носу

«Позиция Европейского союза остается неизменной… Мы не будем снова обсуждать соглашение о выходе», – сообщила журналистам пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье высказался категорически против исключения из сделки так называемого «бэкстопа» – режима пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и рынка ЕС, на чём настаивает Джонсон. Он выразил уверенность, что Лондону не удастся расколоть единую позицию ЕС.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер быстро поставил на место британского премьера Бориса Джонсона: сделку по Brexit пересматривать не будем. Фото: www.globallookpress.com

На требование Джонсона оперативно отреагировала Франция – один из двух «моторов» ЕС. И тоже отрицательно: Париж не намерен пересматривать условия сделки по Brexit.

Если Великобритания хочет выйти из ЕС и хочет это сделать в упорядоченной манере, то лучшее, что у нас есть, – это соглашение,

– заявила сегодня в эфире телеканала France 2 государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Амели де Моншален. Она напомнила, что это соглашение стало «результатом двухлетней работы».

Таков европейский ответ на требование Джонсона к ЕС «переосмыслить» свою позицию и пойти на дополнительные уступки в переговорах. Он угрожал отменить соглашение, согласно которому Лондон должен, в частности, заплатить Брюсселю за «развод» – как его инициатор – 39 миллиардов фунтов стерлингов.

Британский премьер Борис Джонсон, кажется, забыл, что дорога в ад выложена благими намерениями. Фото: www.globallookpress.com

Для кого больше опасен Джонсон?

Британский премьер утверждает, что его страна «лучше подготовлена» к выходу из ЕС, чем многие думают, и что в результате этого к 2050 году она станет «самым лучшим местом на земле» – «самой большой и процветающей экономикой в Европе в центре новой сети торговых сделок, которую мы впервые создадим». Наслушавшись такой маниловщины, лидер британской оппозиции глава Лейбористской партии Джереми Корбин выразил озабоченность, что Джонсон сильно «переоценивает» свои силы, и это очень опасно.

И это действительно так, причём для всех. Перспектива «жёсткого» Brexit без сделки, причём уже к 31 октября, привела к рекордному за последние месяцы ослаблению евро, поскольку от этого пострадает не только Британия, но и страны континентальной Европы, особенно ФРГ, экономика которой ориентирована на экспорт.

И всё же эти страхи не стоит преувеличивать, потому что на самом деле у расколовшейся по поводу Brexit Консервативной партии нет реальной возможности добиться одобрения парламентом сделки экс-премьера Терезы Мэй с Брюсселем. И это будет тем более так, если Джонсон попытается её ужесточить.

В Брюсселе делают сейчас ставку на то, что Джонсон и его правительство «сгорят» за несколько месяцев, а после досрочных выборов, которых требуют демонстранты на улицах Лондона, новые власти изменят курс, и о Brexit можно будет забыть как о страшном сне. Лейбористы, либералы, шотландские националисты, часть консерваторов и ещё несколько мелких партий выступают против выхода Британии из ЕС. За – большая часть тори, Партия Brexit воинственного евроскептика Найджела Фараджа и ещё несколько мелких партий. Большинство населения, согласно опросам, теперь против. Этот поезд уже ушёл, и попытка Джонсона его догнать обречена на провал.

Рупор глобалистов Джордж Сорос потратил большие деньги на то, чтобы никакого Brexit не было. Фото: www.globallookpress.com

Для чего и кому на самом деле нужен Джонсон?

Самая серьёзная проблема сегодняшней Британии состоит в том, что её элита раскололась по поводу Brexit. Появление эпатажного клоуна Джонсона на Даунинг-стрит, 10, похоже, и задумано, прежде всего, кукловодами британской политики для того, чтобы этот «гнойник» побыстрее прорвался.

В этом можно увидеть и продолжение тенденции «макронизации» политики западных стран, и одновременно заявку на то, чтобы окончательно скомпрометировать и провалить Brexit. Поскольку глобалистам, интересы которых проводит в жизнь «филантроп» Джордж Сорос, не нужна в мире в лице Британии большая Швейцария с ядерным оружием и старыми имперскими традициями или какой-то особый англосаксонский глобализм. Им нужен единый глобальный мир под своей властью и со специфическими «ценностями», которые Джонсон разделяет только отчасти, хоть и клянётся в преданности либерализму. На самом деле прописанная Джонсону роль заключается в другом: ослабить государство, пародировать правые и консервативные ценности, окончательно похоронить Brexit. И он с этим неплохо справляется.