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Премьер Чехии заявил о безрезультатности санкций против России

23 сентября 2019, 18:54  •  84 • Украина
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью немецкому изданию Welt заявил о безрезультатности санкций Европейского союза против России.
 
Reuters
 

«Санкции до сих пор не принесли желаемых результатов. Прежде всего мы должны помочь Украине в конфликте с Россией, а затем нормализовать отношения с Россией и положить конец конфликту», — отметил Бабиш.

Премьер-министр призвал Евросоюз к ведению диалога с Россией, имеющей влияние на Ближнем Востоке, откуда беженцы едут в Европу.

«Страны, которые обладают влиянием в регионе (США, Иран, Россия), не затронула проблема потока беженцев, в отличие от нас, европейцев», — подчеркнул он.

Также Бабиш назвал стремление Украины вернуть Крым «нереальной надеждой», отметив, что «это не означает, что нужно ослабить давление на Россию».

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что идеологически санкции в отношении России начинают разваливаться и деградировать.

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