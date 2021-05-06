Премьер Чехии призвал разрядить обстановку в отношениях с Москвой

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш выступил с заявлением о необходимости успокоить разогретую эмоциями атмосферу в отношениях с Россией.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил за разрядку в отношениях с Москвой. По его словам, сейчас ситуация и так достаточно разогрета эмоциями.

Он подчеркнул, что необходимо снизить напряжение.

Обращаясь к депутатам в парламенте, политик напомнил, что Россия готовит список недружественных государств. Ранее соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Напоминая об этом коллегам, Бабиш поинтересовался: неужели им этого мало.

Несмотря на примирительные нотки в заявлении чешского премьера, тот не преминул отметить, что Прага поступила верно в своей оценке взрывов во Врбетице.

"Мы поступили как суверенное государство. Мы получили выражение солидарности от наших союзников", - добавил он.

Напомним, что накануне генпрокурор Чехии Павел Земан допустил остановку "дела во Врбетице", если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие.