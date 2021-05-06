|
Премьер Чехии призвал разрядить обстановку в отношениях с Москвой
06 мая 2021, 20:30 • 193 • Политика
Чешский премьер-министр Андрей Бабиш выступил с заявлением о необходимости успокоить разогретую эмоциями атмосферу в отношениях с Россией.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил за разрядку в отношениях с Москвой. По его словам, сейчас ситуация и так достаточно разогрета эмоциями.
Он подчеркнул, что необходимо снизить напряжение.
Обращаясь к депутатам в парламенте, политик напомнил, что Россия готовит список недружественных государств. Ранее соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Напоминая об этом коллегам, Бабиш поинтересовался: неужели им этого мало.
Несмотря на примирительные нотки в заявлении чешского премьера, тот не преминул отметить, что Прага поступила верно в своей оценке взрывов во Врбетице.
"Мы поступили как суверенное государство. Мы получили выражение солидарности от наших союзников", - добавил он.
Напомним, что накануне генпрокурор Чехии Павел Земан допустил остановку "дела во Врбетице", если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
193
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 мая 2021, 04:25
|
29 апреля 2021, 22:30
|
01 мая 2021, 03:50
|
04 мая 2021, 08:50
|
05 мая 2021, 09:35
|
01 мая 2021, 01:55
|
02 мая 2021, 09:10