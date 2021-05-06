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Премьер Чехии призвал разрядить обстановку в отношениях с Москвой

06 мая 2021, 20:30  •  193 • Политика
Чешский премьер-министр Андрей Бабиш выступил с заявлением о необходимости успокоить разогретую эмоциями атмосферу в отношениях с Россией.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил за разрядку в отношениях с Москвой. По его словам, сейчас ситуация и так достаточно разогрета эмоциями.
Он подчеркнул, что необходимо снизить напряжение.
Обращаясь к депутатам в парламенте, политик напомнил, что Россия готовит список недружественных государств. Ранее соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Напоминая об этом коллегам, Бабиш поинтересовался: неужели им этого мало.
Несмотря на примирительные нотки в заявлении чешского премьера, тот не преминул отметить, что Прага поступила верно в своей оценке взрывов во Врбетице.
"Мы поступили как суверенное государство. Мы получили выражение солидарности от наших союзников", - добавил он.
Напомним, что накануне генпрокурор Чехии Павел Земан допустил остановку "дела во Врбетице", если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие.

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