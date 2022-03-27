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Премьер Чехии признал произвол против русских: "На сотни миллионов крон"
27 марта 2022, 21:55 • 161 • В мире
В Чехии заявили, что заморозили имущество бизнесменов, связанных с Россией.
В последние недели Чехия заморозила имущество бизнесменов, связанных с Россией. Как заявил премьер-министр страны Петр Фиала, речь идёт о заморозке имущества на сотни миллионов крон.
По его словам, блокировка связана со спецоперацией на Украине и является частью давления на Россию.
"Мы играем одну из ведущих ролей в Европе в деле введения санкций", - заявил Фиала.
Он указал, что власти Чехии намерены продолжать санкционное давление на предпринимателей, связанных с Россией. При этом премьер подчеркнул, что из-за новых обстоятельств следует внести изменения в законодательство. В частности, для Чехии трудность представляет то, что замороженное имущество бизнесменов "входит в состав имущества той или иной компании с большим числом владельцев".
Ранее в МИД России указали на произвол, который осуществляют страны Запада.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчёркивал, что западные страны проигнорировали законодательство в сфере частной собственности. "Где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев?" - заявлял ранее Лавров.
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