Премьер Чехии признал произвол против русских: "На сотни миллионов крон"

В Чехии заявили, что заморозили имущество бизнесменов, связанных с Россией.

В последние недели Чехия заморозила имущество бизнесменов, связанных с Россией. Как заявил премьер-министр страны Петр Фиала, речь идёт о заморозке имущества на сотни миллионов крон.

По его словам, блокировка связана со спецоперацией на Украине и является частью давления на Россию.

"Мы играем одну из ведущих ролей в Европе в деле введения санкций", - заявил Фиала.

Он указал, что власти Чехии намерены продолжать санкционное давление на предпринимателей, связанных с Россией. При этом премьер подчеркнул, что из-за новых обстоятельств следует внести изменения в законодательство. В частности, для Чехии трудность представляет то, что замороженное имущество бизнесменов "входит в состав имущества той или иной компании с большим числом владельцев".

Ранее в МИД России указали на произвол, который осуществляют страны Запада.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчёркивал, что западные страны проигнорировали законодательство в сфере частной собственности. "Где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев?" - заявлял ранее Лавров.