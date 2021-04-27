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Премьер Чехии отказался верить в невиновность России: "Существует только одна версия"

27 апреля 2021, 04:25  •  31 • Политика
Премьер Чехии заявил, что изучается лишь одна версия взрывов во Врбетице. "Это атака российских агентов. Мы работаем только с одной версией", - сказал глава правительства.
В Чехии рассматривают только одну версию взрыва склада с боеприпасами во Врбетице в 2014 году - атака агентов России. В этом публично признался премьер-министр Чехии Андрей Бабиш по итогам встречи с президентом страны Милошем Земаном.
Речь идёт о взрыве на частном складе боеприпасов, который принадлежал болгарскому бизнесмену. В этом году власти Чехии публично обвинили в случившемся Россию и выслали русских дипломатов.
При этом президент страны Милош Земан заявил, что у Праги нет доказательств присутствия "агентов России" во Врбетице. Наличия следов взрывного устройства на месте происшествия также найдено не было, отметил президент Чехии.
По словам Земана, помимо вмешательства иностранной разведки следствие рассматривает версию неосторожного обращения с боеприпасами на складе. Также он не исключил, что весь скандал может оказаться "игрой спецслужб".
Существует только одна версия. Это атака российских агентов. Мы работаем только с одной версией. У президента свой взгляд на это,
- заявил Андрей Бабиш.
Обвинения Чехии в адрес России вызвали жёсткую реакцию Москвы. МИД отверг все обвинения Праги, а из страны были высланы чешские дипломаты.

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