Премьер Чехии не считает взрыв во Врбетице нападением России

Премьер Чехии Андрей Бабиш пояснил обвинения, которые выдвинуты в деле о расследовании взрыва боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. По его словам, это было "нападение агентов ГРУ".

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что в деле по взрыву на складе с оружием во Врбетице в 2014 году не говорится о нападении России на Чехию.

Речь не шла об акте государственного терроризма, как мы слышали вчера от некоторых политиков,

- заявил Бабиш в понедельник, 19 апреля, на пресс-конференции после заседания кабмина.

По словам премьера Чехии, "это было нападение агентов ГРУ на товар, принадлежавший болгарскому бизнесмену, торговцу оружием", передаёт "РИА Новости".

Бабиш отметил, что намерен рассекретить документ об инциденте. По его словам, "расследование продолжается".

17 апреля премьер Бабиш сообщил, что власти Чехии подозревают сотрудников спецслужб России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Полиция Чехии объявила в розыск граждан России Руслана Боширова и Александра Петрова. Первый вице-премьер Ян Гамачек также объявил о высылке 18 сотрудников посольства России.

Россия назвала обвинения абсурдными, МИД в ответ выслал 20 работников диппредставительства Чехии.