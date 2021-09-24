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Премьер Чехии: Мигранты не спасут вымирающую Европу

24 сентября 2021, 02:50  •  58 • Политика
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал ЕС стимулировать рождаемость среди коренного населения. По его словам, бесконечные потоки мигрантов не спасут вымирающую Европу.
Такое мнение Бабиш озвучил, выступая на демографическом саммите в Будапеште. Он отметил, что некоторые страны в условиях демографического кризиса возлагают надежды на просителей убежища, однако неконтролируемая миграция не поможет решить проблему, а наоборот - лишь усугубит её.
Единственное по-настоящему устойчивое решение против вымирания Европы - это увеличение рождаемости собственного, коренного населения,
- подчеркнул Бабиш.
Премьер Чехии обратил внимание, что страны Западной Европы (в частности, Бельгия, Германия и Франция), которые активно принимают мигрантов, кардинально меняются год от года. Глава правительства напомнил, что мигранты с Ближнего Востока имеют совершенно иное мировоззрение и менталитет. И чем больше их будет в странах Европы, тем сильнее Старый Свет будет преображаться.
Отметим, что в 2015 году, когда канцлер Германии Ангела Меркель убедила ЕС начать проводить политику открытых дверей для мигрантов, в Европе разразился сильнейший в послевоенной истории миграционный кризис. Ряд стран Восточной Европы, вроде Чехии, Венгрии и Румынии, выступили против навязываемых Брюсселем квот на приём мигрантов, что породило политический конфликт внутри ЕС. Сейчас наблюдается новый миграционный кризис, который спровоцировал поспешный вывод войск США из Афганистана.

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