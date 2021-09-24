Премьер Чехии: Мигранты не спасут вымирающую Европу

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал ЕС стимулировать рождаемость среди коренного населения. По его словам, бесконечные потоки мигрантов не спасут вымирающую Европу.

Такое мнение Бабиш озвучил, выступая на демографическом саммите в Будапеште. Он отметил, что некоторые страны в условиях демографического кризиса возлагают надежды на просителей убежища, однако неконтролируемая миграция не поможет решить проблему, а наоборот - лишь усугубит её.

Единственное по-настоящему устойчивое решение против вымирания Европы - это увеличение рождаемости собственного, коренного населения,

- подчеркнул Бабиш.

Премьер Чехии обратил внимание, что страны Западной Европы (в частности, Бельгия, Германия и Франция), которые активно принимают мигрантов, кардинально меняются год от года. Глава правительства напомнил, что мигранты с Ближнего Востока имеют совершенно иное мировоззрение и менталитет. И чем больше их будет в странах Европы, тем сильнее Старый Свет будет преображаться.

Отметим, что в 2015 году, когда канцлер Германии Ангела Меркель убедила ЕС начать проводить политику открытых дверей для мигрантов, в Европе разразился сильнейший в послевоенной истории миграционный кризис. Ряд стран Восточной Европы, вроде Чехии, Венгрии и Румынии, выступили против навязываемых Брюсселем квот на приём мигрантов, что породило политический конфликт внутри ЕС. Сейчас наблюдается новый миграционный кризис, который спровоцировал поспешный вывод войск США из Афганистана.