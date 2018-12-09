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Премьер Британии Тереза Мэй пригрозила отменой Brexit, если парламент ее не поддержит

09 декабря 2018, 19:39  •  54 • Политика
Мэй предупредила об угрозе неисполнения Brexit, если парламент проголосует против ее плана по выходу из Евросоюза.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что если парламент не поддержит ее план выхода из Евросоюза, то к власти в стране придет оппозиция и может произойти все что угодно, включая отказ от Brexit. Об этом глава правительства Британии заявила в интервью изданию The Daily Mail.
По её словам, официальный Лондон не может позволить, чтобы Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином получила власть в стране. Если это случится, Британия окажется "в поистине неизведанных водах", сетует Тереза Мэй.
"Это означало бы серьезную угрозу создания ситуации неопределенности для страны с реальным риском отказа от Brexit или ухода из Европейского союза без сделки", - пугает она.
Напомним, что план Терезы Мэй по выходу Британии из ЕС не пользуется особой популярностью в стране. Многие называют его предательством самой идеи Brexit, так как он означает, по сути, лишь минимальные изменения статуса-кво и не в пользу Британии. Тем временем Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином грозит объявить Терезе Мэй вотум недоверия в случае провала ее плана в парламенте.
"Джереми Корбин, получивший власть, - это риск, на который мы не можем позволить себе пойти", - подчеркивает Тереза Мэй в интервью.

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