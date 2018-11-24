Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми. Лучшее 2018. Часть 3. Вечер с Владимиром Соловьевым
В Раде рассказали о названном Меркель сроке вступления Украины в ЕС
«Подливают бензина в огонь»: как топливные протесты могут сказаться на политике ...
На Украине возвели «Голодомор» в некро-культ
Главная / Политика

Премьер Британии Тереза Мэй подкупила члена парламента для одобрения сделки по Brexit - СМИ

24 ноября 2018, 18:54  •  99 • Политика
Премьера Британии Терезу Мэй обвинили в подкупе члена парламента ради сделки по Brexit. Глава правительства посвятила в рыцари одно из своих самых ярых критиков, пишут британские СМИ.
Главу правительства Великобритании Терезу Мэй обвинили в подкупе члена парламента, чтобы он согласился на непопулярную сделку по выходу страны из Евросоюза. Об этом пишет британская газета The Guardian.
Издание указывает, что Тереза Мэй без особых на то причин произвела в рыцари главу нижней палаты парламента и бывшего министра транспорта Джона Хейса, который был одним из ярых критиков предложенной премьером сделки по Brexit. Газета предполагает, что таким образом глава правительства пыталась смягчить позицию парламентария.
Сам Джон Хейс в интервью ВВС уверяет, что новый титул никак не повлиял на его позицию во время голосования за сделку. Тем не менее в стране поступок Мэй назвали «девальвацией британской системы наград», а также иллюстрацией того, как сломана вся эта система.
Напомним, что вариант Brexit, предложенный Терезой Мэй, предполагает переходный период в 2 года, в течение которого Британия будет соблюдать все правила ЕС, как если бы страна всё ещё была членом союза, но при этом не будет иметь права голоса в организации. Также будет сформирован специальный орган, которому дадут право ещё на год продлить «переходный период». Данный вариант вызвал в обществе множество критики, а также обвинения в «предательстве идеалов Brexit».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

99
Источник
Похожие новости
24 ноября 2018, 12:24
Вышинский рассказал, кто отправил его за решетку
24 ноября 2018, 05:54
Глава Генштаба Великобритании назвал Москву большей угрозой, чем «Аль-Каида» и ИГ
24 ноября 2018, 02:39
В Латвии второй раз за год задержали русскоязычного журналиста Алексеева

23 ноября 2018, 23:24
«Спроси у своих спецслужб»: Лавров вспомнил, как Тиллерсон отказался говорить на тему «российского вмешательства» в выборы
24 ноября 2018, 18:54
Путин предложил наказывать за мелкие преступления рублем: Законопроект внесен в Госдуму
24 ноября 2018, 18:54
Премьер Британии Тереза Мэй подкупила члена парламента для одобрения сделки по Brexit - СМИ
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
24 ноября 2018, 02:39
Частые случаи лейкемии и смерть сотрудников заставили Samsung принести извинения
24 ноября 2018, 12:24
Депутат Рады рассказал, как правительство «дурит украинцев» и «с протянутой рукой бег...
24 ноября 2018, 02:39
Визит Путина в российский Крым поднял на Украине очередную бурю
24 ноября 2018, 02:39
Правда о Игоре Стрелкове Часть 1 ( Деян "Деки" Берич)
24 ноября 2018, 09:09
Созданный «Турецкий поток» и разрушенный Матросский бульвар (Геополитика. Руслан Оста...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
21 ноября 2018, 04:56
Оппозиция Порошенко крепнет
18 ноября 2018, 13:24
Гиперболоид инженера Гриффина: США ответят России и Китаю
19 ноября 2018, 07:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 18.11.18
19 ноября 2018, 18:39
«Это не пройдет с Донбассом»: США планируют новый «майдан»
18 ноября 2018, 06:54
В России – главные роли, в Киеве – «Грусть пилота» за копейки: Поддержавший АТО актер Горбунов о депрессии
19 ноября 2018, 15:24
«Третья мировая»: Путин возрождает базы СССР на Кубе
20 ноября 2018, 14:09
"Россией правит обезьяна с гранатой, имеющая доступ к ядерной кнопке": украинский "Гордон" поговорил с "сокурсником Путина"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.