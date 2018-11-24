Премьер Британии Тереза Мэй подкупила члена парламента для одобрения сделки по Brexit - СМИ

Главу правительства Великобритании Терезу Мэй обвинили в подкупе члена парламента, чтобы он согласился на непопулярную сделку по выходу страны из Евросоюза. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Издание указывает, что Тереза Мэй без особых на то причин произвела в рыцари главу нижней палаты парламента и бывшего министра транспорта Джона Хейса, который был одним из ярых критиков предложенной премьером сделки по Brexit. Газета предполагает, что таким образом глава правительства пыталась смягчить позицию парламентария.

Сам Джон Хейс в интервью ВВС уверяет, что новый титул никак не повлиял на его позицию во время голосования за сделку. Тем не менее в стране поступок Мэй назвали «девальвацией британской системы наград», а также иллюстрацией того, как сломана вся эта система.

Напомним, что вариант Brexit, предложенный Терезой Мэй, предполагает переходный период в 2 года, в течение которого Британия будет соблюдать все правила ЕС, как если бы страна всё ещё была членом союза, но при этом не будет иметь права голоса в организации. Также будет сформирован специальный орган, которому дадут право ещё на год продлить «переходный период». Данный вариант вызвал в обществе множество критики, а также обвинения в «предательстве идеалов Brexit».