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Премьер Британии обрадовался поражению "подстрекателя" Трампа: "Демократия победила"

08 января 2021, 09:55  •  98 • Политика
Премьер Британии Борис Джонсон назвал Дональда Трампа "подстрекателем", который неудачно призвал людей к штурму Капитолия. "Демократия победила", - радуется политик.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возложил на действующего президента США Дональда Трампа ответственность за беспорядки в Вашингтоне. Об этом политик заявил в своём недавнем выступлении.
Как считает Джонсон, Трамп якобы подстрекал людей к штурму Капитолия. Он также считает, что американский лидер не должен был ставить под сомнение итоги "свободных и справедливых выборов".
"Избранный президент должным образом подтверждён, и демократия победила", - резюмировал британский премьер в трансляции, которую организовал канал Sky News.
Ранее стало известно, что представители Демократической партии в Конгрессе США подготовили и даже распространили среди коллег предложение, в рамках которого Дональду Трампу должен быть объявлен импичмент.

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