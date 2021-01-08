Премьер Британии обрадовался поражению "подстрекателя" Трампа: "Демократия победила"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возложил на действующего президента США Дональда Трампа ответственность за беспорядки в Вашингтоне. Об этом политик заявил в своём недавнем выступлении.

Как считает Джонсон, Трамп якобы подстрекал людей к штурму Капитолия. Он также считает, что американский лидер не должен был ставить под сомнение итоги "свободных и справедливых выборов".

"Избранный президент должным образом подтверждён, и демократия победила", - резюмировал британский премьер в трансляции, которую организовал канал Sky News.

Ранее стало известно, что представители Демократической партии в Конгрессе США подготовили и даже распространили среди коллег предложение, в рамках которого Дональду Трампу должен быть объявлен импичмент.