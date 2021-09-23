Премьер Британии Джонсон сбежал от русского вопроса об "украденном" у Франции военном контракте

Премьер Великобритании Борис Джонсон дважды отказался отвечать журналисту из России на вопрос о контракте на строительство атомных подлодок для Австралии, который сорвали Франции.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался отвечать на вопрос русского журналиста Стаса Натанзона о контракте на строительство подлодок для Австралии.

Корреспондент телеканала "Россия 24" два раза пытался получить ответ у главы британского правительства во время заседаний Генассамблеи ООН. В первый раз Натанзон спросил Джонсона: "Как вы думаете, Великобритания украла контракт у Франции?" Однако Джонсон только поднял вверх большой палец.

Когда журналист уже во второй половине дня пытался узнать у Джонсона, считает ли он "украденным у Франции" контракт на подлодки, премьер-министр лишь пожелал "хорошего вечера".

Напомним, США, Великобритания и Австралия объявили о создании трёхстороннего военного альянса. В рамках этого альянса Америка пообещала предоставить Австралии новые подводные лодки, сорвав таким образом Франции крупнейший военный заказ.