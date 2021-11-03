|
Премьер Британии Джонсон оценил решение Путина не приезжать на саммит в Глазго: "Вызывает уважение"
03 ноября 2021, 02:20 • 71 • Политика
Климатический саммит в Глазго проходит без лидеров России и КНР. Владимир Путин и Си Цзиньпин решили пропустить встречу из-за пандемии.
Британский премьер-министр Борис Джонсон высказался о решении лидеров России и КНР пропустить климатический саммит в Глазго. Он признал, что это взвешенный шаг. Политик призвал других участников встречи отнестись к этому с уважением.
Джонсон рассказал, что накануне саммита разговаривал с главой КНР Си Цзиньпином по телефону.
"Он не собирался ехать на саммит из-за пандемии COVID-19. То же самое касается и Владимира Путина, к этому нужно отнестись с уважением", - цитирует РИА Новости слова премьер-министра.
Саммит продлится до 12 ноября. Лидеры стран обсуждают изменения климата. Главным событием встречи анонсировали подписание декларации о защите лесов. Владимир Путин решил не ехать за границу из-за пандемии, но записал видеообращение для участников. Он заверил, что Россия опирается на огромный ресурс своих лесов, чтобы достичь углеродной нейтральности через 40 лет. Путин напомнил участникам саммита, что в нашей стране сосредоточено примерно 20% мирового запаса леса.
Подпишитесь на нас
71
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 ноября 2021, 12:55
|
29 октября 2021, 17:55
|
02 ноября 2021, 14:40
|
01 ноября 2021, 02:30
|
30 октября 2021, 00:55
|
31 октября 2021, 17:10
|
01 ноября 2021, 06:35