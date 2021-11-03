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Премьер Британии Джонсон оценил решение Путина не приезжать на саммит в Глазго: "Вызывает уважение"

03 ноября 2021, 02:20  •  71 • Политика
Климатический саммит в Глазго проходит без лидеров России и КНР. Владимир Путин и Си Цзиньпин решили пропустить встречу из-за пандемии.
Британский премьер-министр Борис Джонсон высказался о решении лидеров России и КНР пропустить климатический саммит в Глазго. Он признал, что это взвешенный шаг. Политик призвал других участников встречи отнестись к этому с уважением.
Джонсон рассказал, что накануне саммита разговаривал с главой КНР Си Цзиньпином по телефону.
"Он не собирался ехать на саммит из-за пандемии COVID-19. То же самое касается и Владимира Путина, к этому нужно отнестись с уважением", - цитирует РИА Новости слова премьер-министра.
Саммит продлится до 12 ноября. Лидеры стран обсуждают изменения климата. Главным событием встречи анонсировали подписание декларации о защите лесов. Владимир Путин решил не ехать за границу из-за пандемии, но записал видеообращение для участников. Он заверил, что Россия опирается на огромный ресурс своих лесов, чтобы достичь углеродной нейтральности через 40 лет. Путин напомнил участникам саммита, что в нашей стране сосредоточено примерно 20% мирового запаса леса.

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