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Премьер Болгарии назвал причину высылки российских дипломатов
24 сентября 2020, 16:20 • 18 • Политика
Местные спецслужбы собрали достаточно информации
В Болгарии не терпят иностранных шпионов, а у сотрудников нацбезопасности и прокуратуры Республики были все основания заподозрить российских дипломатов в незаконной деятельности. Об этом заявил глава болгарского правительства Бойко Борисов в четверг, 24 сентября.
У спецслужб Болгарии было достаточно информации, чтобы выслать из страны двух сотрудников торпредставительства РФ, подчеркнул Борисов на пресс-конференции, транслировавшейся на его личной странице в "Фейсбук".
Он отметил, что София всегда строго относилась к незаконной шпионской деятельности на своей территории, и виновные должны нести ответственность в соответствии с международными нормами, передает РИА "Новости".
Накануне стало известно о решении Болгарии выслать из страны двух дипломатов РФ, которые якобы собирали информацию о дислокации и вооружении армейских подразделений в стране. В Москве назвали обвинения "надуманными", указав, что доказательств противоправной деятельности россиян представлено не было.
Ранее во Франции задержали военного, который мог передавать секретную информацию в Россию.
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